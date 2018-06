The National reina en el Primavera Sound tras la abdicación de Migos y el caos horario

Dos apuestas radicalmente diferentes estaban llamadas a pelearse por ver quién congregaba más público y aplausos en la jornada del Primavera Sound de hoy: el post-punk revival de The National y el trap de Migos. No ha habido combate porque los segundos no han tocado. Los Planetas han sido sus sustitutos.

La renuncia de Migos se ha anunciado a media tarde. La organización ha informado de que habían perdido un vuelo. En los escenarios confrontados del Primavera Sound no ha habido rivalidad ni choque de estilos: ha sido The National quien ha reinado, con una apuesta que combina la melancolía de sus letras más clásicas con los ritmos más valientes de su último trabajo, "Sleep Well Beast", en el que han coqueteado con la electrónica sin renunciar al indie rock.

Ayer fue Nick Cave y hoy le ha tocado a The National. No son nombres iguales ni comparables en estilo o peso, pero ambos beben de las mismas fuentes y presentan similitudes: vocalistas con voces graves y profundas, un tono sombrío y melancólico y guitarras oscuras. Comparten referentes a pesar de ser de épocas diferentes: la influencia de Ian Curtis sigue vigente y deja estela en bandas de todo pelaje. Pocos artistas aportaron tanto a la música con carreras tan cortas como el "frontman" de Joy Division.

The National ha abierto el concierto con "Nobody Else Will Be There", una pista de su último disco. Han continuado con "The System Only Dreams in Total Darkness", que supuso un pequeño hito en la historia de la banda al abrirse a sonidos más optimistas, electrónicos e incluso bailables.

Con "Bloodbuzz Ohio" y "Graceless" se han adentrado en la melancolía de dos de sus discos más tristes, "Trouble Will Find Me" y "High Violet". El grupo pocas veces ha abandonado esta senda umbría, para algunos un tanto monótona, a excepción de los cortes de su último trabajo. La voz de Matt Berninger no invita tampoco al optimismo.

Han cerrado con un clásico: "About Today", un corte de "Cherry Tree", EP editado en 2004 y del que sólo ha perdurado este tema. Pero que ha encantado al público, entregado a la voz rota de Berninger.

The National ha brindado un espectáculo sobrio pero poco atrevido. Los fans han recibido lo que querían y esperaban, una actuación en la que sólo los temas de su disco más reciente han aportado un poco de luz y sonidos diferentes a lo mostrado anteriormente.

La renuncia de Migos ha dejado inconforme a un importante sector del público, que podía encontrar consuelo en su sustituto, Skepta, que se asemeja más en estilo. Pero, a menos de una hora del inicio del concierto del británico, otro cambio: Skepta tocará el sábado y Los Planetas, cuyo disco "Una semana en el motor de un autobús" cumple 20 años, han sustituido al sustituto.

Antes, de todo esto el escenario del lado opuesto, en la gran explanada del Primavera se ha llenado del folk irónico e irreverente de Father John Misty, un ambiente propicio para el desembarco del cabeza de cartel. La actuación de ese dandi ha coincidido con la publicación de su último disco, "God's Favourite Costumer", puesto a la venta hoy mismo y del que ha tocado tres avances: "Mr.Tillman", "Dissapointing Diamonds Are The Rarest of Them All" y "Hangout at the Gallows".

Tras Father John Misty se esconde Joshua Tillman, exbatería y corista de Fleet Floxes y "alma mater" del grupo, que ha desplegado chorros de carisma y, con el apoyo de una banda de cuerda, ha encandilado al público con los temas de su etapa como artista en solitario.

Santiago José Sánchez / Marta Vergoñós Pascual