The 2nd Skin Co. no participará en la próxima pasarela madrileña

Madrid, 22 jun EFE).- La pasarela de moda madrileña pierde en el calendario oficial de su edición de septiembre a una de una de las firmas de moda más significativas, The 2nd Skin Co, que comenzó a formar parte de ella en febrero de 2015.

El dúo creativo formado por Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, el alma creativa de The 2nd Skin Co., ha confirmado esta mañana que dado el momento "extraordinario" actual, consecuencia de la pandemia del COVID-19, no participará en el calendario oficial de la próxima edición de la Mercedes-Benz FashionWeek Madrid que tendrá lugar entre los días 10 y 13 de septiembre.

Los diseños de The 2nd Skin Co. son un valor seguro sobre las alfombras rojas españolas, pero también estadounidenses donde actrices como Jennifer Lopez, Zendaya o Lily Collins han lucido sus diseños.

Los creadores han manifestado en un comunicado que quieren manifestar su "profundo" interés por el debate abierto sobre la actualización de los actuales calendarios de la moda y que marcas internacionales como Armani, Michael Kors o Saint Laurent "han puesto sobre la mesa".

"Pensamos que es el mejor momento para empezar a reflexionar sobre las fechas y número de colecciones anuales para adaptar los tiempos reales a los procesos de la campaña de ventas, presentación de las colecciones y su llegada a tiendas al cliente final”, han señalado.

Este año la pasarela madrileña se desarrollará en un formato híbrido, presencial y digital, un formato en el que no participa The 2nd Skin Co. que presentará su nueva colección primavera-verano 2020-2021 en fechas que, según explican, darán a conocer más adelante.