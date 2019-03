"This Changes Everything" muestra la arraigada discriminación en Hollywood

El documental "This Changes Everything" (2018), que da hoy el pistoletazo de salida a la 36 edición del Festival de Cine de Miami, expone la "arraigada discriminación" de género en el cine y la televisión estadounidenses.

Según declaró a Efe Ilan Arboleda, uno de los productores de este documental dirigido por el estadounidense Tom Donahue, problemas como el acoso sexual en lugares de trabajo no se verán resueltos "en una manera realista si no cambiamos de prácticas de igualdad", si no hay más mujeres en puestos directivos y, en el caso de Hollywood, si no hay "paridad detrás y delante de cámaras".

El largometraje, que repasa la batalla librada en Hollywood durante la última década para reducir la disparidad, incluye entrevistas a varias actrices como Geena Davis, Meryl Streep, Sandra Oh, Rosario Dawson y Jackie Cruz, quien agradeció a los productores la oportunidad de expresar todo lo que ha experimentado en la meca del cine.

"Sufro doble discriminación: Por ser mujer y por ser latina", reconoció a Efe la actriz, conocida por interpretar a Marisol "Flaca" Gonzales en la serie de Netflix "Orange Is the New Black".

Precisamente esa serie, estrenada en 2010 y que llegará a su fin en su séptima temporada, le permitió encontrar en la pantalla a una latina con la cual identificarse, según dijo esta descendiente de dominicanos, tras resaltar que Hollywood ve a las latinas de una única manera y sin apreciar la variedad de esta cultura.

Agregó que "Orange Is the New Black", uno de los primeros éxitos de la plataforma y que "mostró muchos ángulos que no se habían visto antes" sobre la realidad en las cárceles, le abrió las puertas, pero para ella aún "las oportunidades son chiquitas".

"Puedo ser más que una prisionera, una ladrona, prostituta, puedo ser más que eso", defiende Cruz en relación a los papeles que suelen ofrecerle. Dice que acaba de interpretar a una adicta a la heroína, aunque en ese caso se trató de un papel "interesante".

Interrogada sobre el hecho de que un hombre sea el director de este documental sobre desigualdad de género, señaló que es importante y que hacen falta más como los involucrados en este largometraje, incluido Arboleda, con quien trabaja en un posible proyecto de la mano de la productora que la actriz acaba de fundar.

"Si no tenemos una presencia masculina apoyándonos, nadie nos va a escuchar, lo siento, es un mundo masculino", manifestó la actriz tras insistir en que "las mujeres aún no tenemos las mismas oportunidades".

La realizadora y activista María Giese, otra de las que aparecen en el documental, resaltó que hasta hace una década era muy rara la figura de las mujeres directoras y, de hecho, en la actualidad las directoras latinas son las peores representadas: "0 por ciento".

"Somos las historias que contamos", advirtió en ese sentido Giese, quien instó a un mayor número de directoras y ejecutivas en la industria estadounidense de cine.

Arboleda saludó el surgimiento del movimiento contra el abuso sexual #MeToo y añadió que las situaciones de acoso en lugares de trabajo son síntoma de la discriminación laboral contra las mujeres, un hecho que el movimiento denuncia.

"Sí (las denuncias contra el abuso), va mejor y ves que eso está pasando, pero se debe al trabajo de mujeres como María (Giese) en los últimos años, no solo por el movimiento #MeToo, aseveró.

"Tenemos derecho a pelear" por la equidad en Hollywood, añadió por su parte Giese.

"This Changes Everything" abre este viernes la 36 edición del Festival de Cine de Miami, que proyectará hasta el próximo 10 de marzo unos 160 filmes, documentales y cortos procedentes de 40 países.

Las producciones de sello iberoamericano serán el "centro y corazón" del certamen, dijo hoy a Efe Jaie Laplante, director ejecutivo de la cita cinematográfica que organiza el Miami Dade College.