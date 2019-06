Thom Yorke anuncia disco en solitario para el 27 de junio, "Anima"

El músico británico Thom Yorke, líder y vocalista de Radiohead, ha anunciado el inminente lanzamiento la próxima semana de un disco personal titulado "Anima", que estará acompañado de un cortometraje para Netflix dirigido por el realizador Paul Thomas Anderson.

Según una publicación en sus redes, será concretamente el día 27 de junio cuando lance su tercer trabajo en solitario, que tomará el relevo a "The eraser" (2006) y "Tomorrow's Modern Boxes" (2014).

De sus publicaciones en Twitter se desprende que el cortometraje de Paul Thomas Anderson replicará de algún modo las "one-reeler" que, conforme el mismo explica, eran películas encuadradas sobre todo en el género de la animación o la comedia, de 10 a 12 minutos de duración y que eran muy populares en la época del cine mudo.

En la parte discográfica, se informa de que "Anima" se editará en varios formatos, no solo digital y CD, sino también en vinilo, con dos presentaciones diferentes.

Nueve serán las canciones que contenga: "Traffic", "Last I Heard (...He Was Circling The Drain)", "Twist", "Dawn Chorus", "I Am A Very Rude Person", "Not The News", "The Axe", "Impossible Knots" y "Runawayaway". En vinilo habrá un décimo corte titulado "Ladies & Gentlemen, Thank You For Coming".

El portal de información musical Pitchfork añade más datos, como que Yorke se han encargado de escribir y producir todos los cortes junto a Nigel Godrich y que "Dawn Chorus" es en realidad una canción del archivo de Radiohead que permanecía inédita hasta ahora.

El británico publicó su último disco junto a su banda en 2016, "A Moon Shaped Pool", en el que ya colaboraron con Paul Thomas Anderson en la realización de videoclips, y en 2018 compuso la banda sonora de la película de Luca Guadagnino "Suspiria".