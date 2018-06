Tim Robbins: "No teníamos ni idea de lo que resonaría 'Cadena perpetua'"

El actor y productor Tim Robbins, galardonado con el Globo de Cristal en la gala de apertura del festival de Karlovy Vary por su contribución a la cinematografía mundial, dijo hoy que no intuía el enorme éxito que alcanzó "Cadena perpetua" (1994), una de las mejores cintas del séptimo arte.

"Sabíamos que era un muy buen guión. Morgan (Freeman) y yo y todo el reparto, sabíamos de su potencial, pero no teníamos ni idea de lo que resonaría", dijo en la rueda de prensa de un certamen que comenzó ayer y se clausurará el 7 de julio.

Robbins inmortalizó al injustamente condenado Andy Dufresne en este drama, basado en la novela de Stephen King y dirigido por el realizador húngaro americano Frank Darabont.

El tema ha vuelto a inspirar al artista en su último documental, dedicado a la reintegración social de presos de cárceles norteamericanas, que se encuentra en fase de postproducción, aún sin título.

El artista californiano, de 59 años, afirmó que "nunca puedes saber" el éxito que tendrá una película, y aclaró que la excelente recepción de su cinta "no fue inmediata", pero "logró aguantar el paso del tiempo".

Robbins glosó asimismo su obra de autor "Bob Roberts" (1992), en la que asumió el rol de protagonista: un candidato de tintes populistas y pasado turbio, además de amante de los concursos de belleza, perseguido por una prensa sedienta de morbo.

"Nunca sospeché que saldría elegido presidente", dijo Robbins sobre Roberts, al que ve paralelismos con el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

"Son problemas que nos acompañan", añadió Robbins sobre la ola de populismo que percibe en la elite política del mundo occidental y también sobre la prensa sensacionalista.

Robbins abordó hoy también el fenómeno migratorio, que considera mal reflejado en la opinión pública, y que es el leitmotiv de su proyecto teatral"The New Colossus", actualmente en cartel.

"Se engaña en la forma de hablar de la inmigración en el país (EE.UU.), porque se dice que van a robar o hacernos daño. Es un tratamiento muy ignorante: Todos en Los Ángeles somos inmigrantes", aseveró el artista.

"Esto fue América mucho tiempo y ahora la ignorancia cabalga a sus anchas. Que se vayan al infierno. Sólo los indígenas no son inmigrantes", dijo.

"Están aliñando todo con odio y xenofobia, y esto es una desgracia", apostilló Robbins.

Sobre la revolución "Me too", la campaña que denuncia los abusos sexuales a mujeres en Hollywood, Robbins señaló que "una acusación no debe acabar con la carrera de una personas".

"Pero todo esto debe aflorar y si hay crimen, hay que castigarlo para crear un clima seguro, para que las mujeres puedan mostrar su talento, inteligencia y poder", dijo el artista.