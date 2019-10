Tomatito graba "El concierto de Aranjuez", la música que conmueve el corazón

Joaquín Rodrigo compuso hace 80 años "El concierto de Aranjuez" y desde entonces han sido muchos los guitarristas que han interpretado y grabado su "mágica luz", entre ellos Paco de Lucía, y ahora lo hace otro flamenco, Tomatito, para quien sus notas son "las que conmueven el corazón del hombre".

José Fernández Torres "Tomatito" (Almería, 1958) explica en una entrevista con EFE que para grabar el disco (Deutsche Gramophone) ha tenido que aprenderse de memoria cada movimiento de esta "difícil" pieza, el "everest" de su especialidad, porque no lee música.

"Mi mujer me iba a dar porque iba detrás de ella por toda la cocina dale que dale con la guitarra repitiendo una y otra vez. El primer y tercer movimiento son más sinfónicos y claro esos no le llegaban tanto... pero luego oía el 'Adagio' y me decía 'ay qué bonito, me recuerda a cuando yo era chiquitilla'", revela el artista.

En su aprendizaje de cada nota, que ha respetado escrupulosamente sin "arreglar ni romper nada", ha contado con la ayuda de José Carlos Linares, que se ponía enfrente de él, como en un espejo, para enseñarle la digitalización de la partitura: "sigo igual; me he aprendido el concierto pero no música", se ríe.

Desde que "el mejor guitarrista de todos los tiempos", es decir, Paco de Lucía, lo tocara en 1991 en Torrelodones en presencia del maestro Rodrigo, han sido muchos los flamencos que se han acercado a esa obra, precisa Tomatito.

"El 'Concierto' nos encanta porque Rodrigo hizo el 'Adagio', la música de cualquier ser humano del mundo, la que conmueve el corazón de todos, en cualquier país y de cualquier género", explica.

Es una obra técnicamente "dificilísima" pero todo su esfuerzo lo da por bien empleado porque "quería y necesitaba hacerlo; palos con gusto no duelen", dice.

Cree que si un joven oye los acordes del "Adagio" sin saber lo que es "quedará enganchado; es una obra que no te obliga a escucharla, eres tú el que te acercas a ella: le gusta hasta al que no le gusta la música".

Aunque no ha modificado ni una nota, sí cree que "algo" de la pulsación propia de su forma de tocar, con "un suave pellizco" y respiraciones que delatan su dominio del compás, hacen de su versión "quizá algo reconocible".

El que fuera el guitarrista de Camarón hasta el fallecimiento del gaditano, tocó el pasado mes de julio en el teatro de la Zarzuela el concierto junto a la Orquesta de la Comunidad de Madrid (Orcam) y dirigido por Víctor Pablo Pérez.

"Fue sensacional y lo voy a repetir al año próximo en Úbeda (Jaén) y en el Festival de la Guitarra de Petrer (Alicante)", adelanta el músico, que continuará hasta diciembre en la gira "De verdad", con José Mercé: "estamos muy contentos porque lo vamos a dejar muy arriba", concluye riéndose de nuevo.

Concha Barrigós.