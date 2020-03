Ana Torroja y Lolita Flores ofrecerán sendos conciertos en junio en Puerto Rico

Las cantantes españolas Ana Torroja y Lolita ofrecerán en junio sendos conciertos en San Juan (Puerto Rico), según informó este domingo en un comunicado la organizadora de los mismos.

Torroja actuará en el Centro de Bellas Artes del sector de Santurce de la capital de la isla, el 14 de junio, y Lolita lo hará en el mismo lugar, el 21 de junio.

La actuación de Torroja forma parte de su gira "Volver", según la nota.

La ex integrante del conocido grupo español "Mecano" interpretará parte de los grandes éxitos del conjunto.

Su nuevo sencillo "Llama", o canciones como "A contratiempo", "Ya no te quiero", "Sonrisa" de su nuevo trabajo y los himnos de varias generaciones como "Hijo de la luna", "Mujer contra mujer", "Hoy no me puedo levantar", y "Me colé en una fiesta" formarán parte de su actuación.

Por su parte, la presentación de Lolita coincide con la celebración de sus 45 años de trayectoria artística.

La última vez que actuó en la isla fue hace 16 años,

Ganadora de premios y reconocimientos, entre los mas recientes obtuvo el pasado año la medalla de oro al mérito en las artes, que recibió de las manos de los Reyes de España en Córdoba.

En su larga trayectoria ha realizado colaboraciones musicales con varios artistas.

La artista se mantiene activa actualmente como actriz y jurado en un programa musical de televisión.