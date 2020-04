ToteKing: "El encierro es creativo"

"El encierro es creativo", dice ToteKing, una de las principales voces del rap en España, que fue premonitorio en el título de su primer libro, "Búnker. Memorias de encierro, rimas y tiburones blancos", un debut literario apadrinado por Enrique Vila-Matas en el que el artista sevillano viaja a sus recuerdos "para buscar pelea".

"Quién me iba a decir a mí hace tres años que escribiría un libro. Que al final iba a ser capaz de superar mi miedo y lanzarme. Quién me iba a decir que lo acabaría publicando Blackie Books. Quién me iba a decir que su título y su subtítulo serían premonitorios y que casarían de manera tan especial (y tan extraña) con lo que estamos viviendo ahora. Quién me iba a decir después de dos semanas en listas, y estando todos encerrados, que llegaría al número 1 de libros más vendidos", señala este artista en su cuenta de Twitter.

Porque, según explica en una entrevista con Efe Manuel González, ToteKing, es muy inseguro y suele aburrirse rápido de sus canciones. Y está sorprendido de haber sido capaz de dar el salto a la literatura "con el miedo y el respeto que le tenía".

Pero, animado por Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948), considerado uno de los grandes escritores de culto, y a raíz de la muerte de su padre, decidió escribir estas "memorias de encierro".

Miedo y respeto porque es un lector voraz desde hace 25 años: "Cuando una persona lee y sabe dónde está la Champions League no puede intentar entrar a jugar en ella como si fuera la liga de barrio. El nivel de la gente seria del oficio es enorme", indica.

Por el contrario, critica el hecho de que estemos "invadidos por hordas de libros que no son muy diferentes a los libros de recetas de cocina". "Se publica por publicar, y hay gente que se vanagloria de no haber tocado nunca un libro en su vida, de no haber abierto un libro, y haber publicado uno", algo que considera demencial.

Era uno de los motivos que le desanimaba para lanzarse a la literatura: "No tenía nada de ganas de que la gente juzgase el libro antes de abrirlo, por el hecho de ser un tipo conocido en la música. Pero cuando vi el resultado, me puse contento", indica.

La figura de un padre que lo inicia en la lectura, los primeros mates en la cancha pública y la vocación insobornable de la rima perfecta, la honestidad a tumba abierta, la necesidad de rodearte de tres (cuatro, a lo sumo) personas que te quieren son algunos de los asuntos que aborda Toteking en el libro.

Para ToteKing, el encierro ha sido siempre creativo: "Nunca me ha funcionado lo de irme a un bareto a sentarte a escuchar cosas que me inspiren. Yo funciono en la intimidad, en el rap cuando he grabado canciones con otros artistas nunca han sido las que más me han gustado. No se puede comparar a cómo trabajo yo solo. Pero es de cajón, si te gusta la literatura no puedes leer paseando por la calle o en un Starbucks. Me gusta la lectura en mi casa y para escribir y grabar mis canciones tengo que estar encerrado".

La muerte de su padre a consecuencia de un cáncer fue el detonante para empezar a escribir este libro, en el que habla de sus miedos, de sus odios y sus amores. "Fue sanador", sostiene el rapero. Y también lo fue el apoyo de Vila-Matas, un autor por el que siempre ha sentido una gran admiración.

"Leyendo a Enrique entiendes que hay que ser un poco menos egoísta como lector, debes intentar meterte en la conciencia del escritor, no ser un caprichoso y coger el libro y que te haga el trabajo a ti. Esa forma de entender la literatura me fascinó", explica.

Y agrega: "Soy un novato, soy un lector que acaba de debutar como escritor y no comprendo por dónde van los esnobismos y las modas, pero desde hace muchos años me sorprendía que cuando se hablaba de literatura, mis amigos solo hablaran de 'Los pilares de la Tierra'".

Sostiene que él lee una novela negra para "desengrasar la cabeza" cuando viene de un libro denso: "Entonces viene muy bien porque me lo hace todo y yo solo tengo que seguir la línea de puntos. Este ha matado a este, este está enamorado de esta, este es el malo, este el bueno... Sigues el caminito por los puntos y te lo has leído. Pero que sea eso siempre...".

Para ToteKing, la literatura y la música han ido siempre en paralelo y reconoce que el ritmo que hay en su libro provenga de su oficio de componer letras.

Precisamente estos días acaba de sacar una de las ocho canciones que tenía compuestas hace unos meses y que no habían sido publicadas todavía. Eso sí, el videoclip con el que se ha lanzado ha sido casero por las circunstancias impuestas por la pandemia.

Y aprovechando lo creativo del encierro, ToteKing ha empezado una nueva novela, de la que lleva cuatro capítulos: "A ver si no se me muere por el camino", confía.

Carmen Naranjo