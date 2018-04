Tracey Emin critica el "brexit" en su nueva obra en una estación de Londres

La artista inglesa Tracey Emin inauguró hoy su nueva obra en la estación de tren de St. Pancras, en Londres, titulada "Quiero mi tiempo contigo" y en la que manda un mensaje a Europa sobre el "brexit".

La obra consiste en unas luces de neón, que ocupan casi 20 metros de ancho, suspendidas delante del reloj central de la estación mediante unos cables que parten del techo victoriano St Pancras.

En ella se puede leer "I want my time with you" (Quiero mi tiempo contigo) en color rosa, a partir de la escritura de la propia artista, en la que constituye su creación con texto más grande hasta la fecha.

"Fundamentalmente es un mensaje subliminal al resto de Europa... quiero mi tiempo con Europa", manifestó Emin durante la presentación.

"Me entristece que el Reino Unido se vaya a convertir en una pequeña isla flotando por el Mar del Norte", agregó sobre el "brexit", contra el que ya se ha posicionado en numerosas ocasiones.

La artista señaló que quería hacer "una declaración para toda la gente que llega de Europa a Londres", ya que la instalación luminosa será lo primero que vea cualquier pasajero cuando se baje de un tren en la estación internacional londinense.

"Los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres, y dejar Europa solo acelerará este proceso", añadió sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, votada en un referéndum de hace dos años.

La inglesa, finalista al premio Turner hace 20 años por su "cama deshecha", también aludió a la dualidad de la pieza puesto que representa otra idea.

"No puedo pensar en algo más romántico que el hecho de que alguien que quiero venga a buscarme a la estación de tren, me abrace y me diga: 'Quiero mi tiempo contigo'", indicó.

Emin aclaró que la obra fue un "dolor de cabeza" para ella, a pesar de que pueda parecer "simple", al tener en cuenta que los "maquinistas que entraban a la estación" no se alterasen al verla.

Este proyecto forma parte de la iniciativa "Terrace Wires", que desde hace seis años introduce el arte en el espacio público de la estación, por la que ya han expuesto artistas ingleses como Cornelia Parker y Conrad Shawcross, gracias a una colaboración entre HS1 Ltd, propietaria del recinto, y la Royal Academy of Arts.

Tim Marlow, director de esta academia, dijo que el trabajo de Emin era "intenso e irresistible", ya que difuminaba "las fronteras entre lo personal y lo público, y entre el arte y la vida".

La obra se podrá ver libremente en la estación internacional de St. Pancras hasta finales de año y marca las celebraciones por el 150 aniversario del recinto.