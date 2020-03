Tribeca anuncia un centenar de filmes a competición con gran presencia latina

El Festival de Cine de Tribeca anunció este martes el centenar de películas que se estrenarán y competirán en su 19 edición, entre las cuales hay una gran presencia latina con directores de México, Chile y Perú, así como temáticas como el huracán María o la ciudadanía de haitianos en República Dominicana.

El festival neoyorquino se inaugurará el 15 de abril con el estreno mundial del documental "Jimmy Carter Rock & Roll president", dirigido por la cineasta Mary Wharton, que dará paso a una programación de diez días con 115 filmes "política, cultural y socialmente relevantes de narradores diversos" procedentes de todo el mundo, señaló la organización en un comunicado.

CINTAS LATINAS

En la categoría de narrativa internacional están la cinta peruana "Contactado", de Marité Ugás, un drama sobre un gurú espiritual; la mexicana "Kokoloko", de Gerardo Naranjo, en la que una mujer "busca la libertad" entre su amante y su violento primo; y la chilena "Nadie sabe que estoy aquí", de Gaspar Antillo, sobre un hombre que vive en una granja remota.

Entre los documentales, destacan el mexicano "499", dirigido por Rodrigo Reyes, sobre el "legado de (Hernán) Cortés, casi cinco siglos después, visto a través de los ojos de un conquistador que viaja por México"; y "Landfall", de Cecilia Aldarondo, un retrato que refleja la "frágil relación entre EE.UU. y Puerto Rico" tras el huracán María.

También compiten los documentales "The Last Out", de Sami Khan y Michael Gassert, que sigue la historia de tres jugadores de béisbol cubanos que "embarcan en caminos radicalmente diferentes"; y "Hydration", de Mimi Valdés, que se mete en el "backstage" del artista Pharrell Williams y relata cómo usa la música para unir a la comunidad.

En la categoría "Viewpoint", que reconoce a directores independientes con gran visión, compiten los documentales "La Madrina: The Savage Life of Lorine Padilla", de Raquel Cepeda, protagonizado por la "reina de la pandilla callejera de Nueva York" los Savage Skulls; y "Apátrida", de Michèle Stephenson, que explora la lucha por la ciudadanía de los haitianos en República Dominicana.

AÑO ELECTORAL

La directora del festival de Tribeca, Carla Cusumano, explicó que "en un año electoral" en el que EE.UU. irá "a las urnas para tomar grandes decisiones" estos filmes "son una oportunidad para conectar y entender", y en esta edición el evento busca realzar "el poder del cine para unir a la gente".

Como títulos destacados a nivel estadounidense, la organización alista "Citizen Penn", sobre la ayuda humanitaria del actor Sean Penn en Haití, o "Don't try to understand", una mirada a la vida privada del legendario rapero DMX, quien está previsto que actúe en el festival.

Asimismo, se explora la representación transgénero en "Disclosure", producida por la actriz Laverne Cox; mientras que en "With Drawn Arms", el cantante John Legend produce un documental sobre el atleta y activista Tommie Smith, con intervenciones del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick y la futbolista Megan Rapinoe.

Entre las novedades de este año, Tribeca ha incluido una sección llamada "Mujeres trabajadoras" con tres documentales de estreno mundial que muestran su "lucha" en sectores como el deporte, la ciencia y las fuerzas del orden; y además extiende su programación a la ciudad de Hoboken, en el vecino estado de Nueva Jersey.