El mundo de Trump, al desnudo en una muestra del polémico Andrés Serrano

"Una cosa está clara y esto es lo que muestra la exhibición: Donald Trump ha sido muy efectivo en promocionarse y conseguir lo que quiere", explica a Efe el fotógrafo Andrés Serrano cercado por los más de 1.000 artículos relacionados con el onmipresente mandatario de EE.UU. que ha reunido.

El conjunto de objetos conforman la muestra "The Game: All Things Trump", un esfuerzo de Serrano por plasmar la trayectoria y la personalidad de Trump que puede verse en la galería ArtX, una antigua discoteca en la zona oeste de Manhattan.

Desde una pieza de la tarta nupcial de su enlace con Melania Trump, hasta una gorra de su campaña presidencial firmada por la actriz porno Stormy Daniels, a la que se dice tuvo que pagar 150.000 dólares para garantizar su silencio, la exposición es una suerte de remix no sólo de los triunfos del magnate neoyorquino, sino también de sus fracasos.

El fotógrafo y artista, conocido por obras tan polémicas como "Piss Christ" (1987), en la que sumergió una cruz de cristo en su propia orina, dice que se le ocurrió la idea de esta exposición al darse cuenta que en la televisión y las noticias, "todo es sobre Trump".

Y así, durante más de un año, el artista, nacido en Nueva York pero de origen hondureño y cubano, se ha dedicado a explorar internet en busca de artículos del presidente estadounidense que estuvieran a la venta en páginas como el portal de subastas eBay, aunque otros los ha conseguido a través del boca a boca.

Los artículos de la exposición refrescan la memoria del visitante y recalcan que, además del negocio inmobiliario por el que se hizo conocido, iniciado por su padre Fred Trump, el presidente estadounidense ha probado suerte en un buen número de sectores.

El Vodka Trump, los Filetes Trump, la aerolínea "Trump Shuttle", la Universidad Trump, e incluso el Desodorante Trump no fueron sus ideas más afortunadas, pero dejaron tras de sí un amplio abanico de artículos de merchandising, cuyos ejemplares se pueden ver en la exposición.

"Me gasté mucho dinero, probablemente unos 200.000 dólares. Pasaba mucho tiempo en eBay, muchas horas al día, buscando cosas que eran raras, que no quería perder y que no quería que compraran otras personas", expuso el artista.

De la larga lista de negocios que han llevado el nombre del presidente, Serrano adquirió además pelotas de golf, cajas de cerillas, tazas, sobres de azúcar, champús, joyería, relojes y perfumes, además de un buen puñado de portadas de revista con la imagen de Trump firmadas por él mismo.

Entre este mar de objetos relacionados con el 45 presidente de EE.UU., destaca en el centro de la sala un gran "EGO" en letras rojas que gira sobre sí mismo, y que formaba parte de la "Sala Ego" del Taj Mahal de Atlantic City (Nueva Jersey), un polémico casino que tuvo que cerrar sus puertas tras importantes problemas económicos.

Preside también la exposición una foto de grandes dimensiones de Trump hecha en 2004 por el propio artista en la que el magnate mira al objetivo de la cámara con expresión desafiante, y que formó parte de su serie fotográfica de 400 instantáneas "America".

El objetivo de la muestra, según el artista, no sólo es la de cumplir con una función "histórica interesante", sino mostrar cómo EE.UU. ha llegado al punto en el que está ahora después de "más de 40 o 50 años de esfuerzo" de Trump por hacerse con el poder en EE.UU.

Serrano se abstiene de decir si está a favor o en contra de las políticas de Trump, un presidente que ha creado importantes divisiones en EE.UU., pero opina que su principal logro ha sido el de acabar con el mito estadounidense.

"Crecí en los años 50 con la idea de que EE.UU. era el mejor país del mundo, el de mayores libertades, un paraíso para inmigrantes. (...) No existía la desigualdad ni el odio, pero ahora eso está en el pasado", comentó Serrano.

"Donald Trump nos ha recordado que EE.UU. está aun lleno de un montón de cosas malas", aseveró.

Helen Cook