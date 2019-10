La banda Two Door Cinema Club, primera confirmación del Low Festival 2020

La duodécima edición del Low Festival, que tendrá lugar en Benidorm (Alicante) el 31 de julio y el 1 y 2 de agosto de 2020, ha desvelado hoy su primera confirmación del cartel: la banda irlandesa Two Door Cinema Club.

El grupo ha sido uno de los más demandados por el público desde que hicieron su aparición en el certamen en el año 2013, con su álbum "Beacon".

En 2020 llegará con un nuevo trabajo, "False alarm", con melodías ‘synth-pop’ y un aire renovado que no deja de lado su aire ochentero, y en el que destacan temas como "Talk" o "What you know", según fuentes del Low Festival.

Los organizadores también han dado a conocer hoy su nueva imagen online y offline en la que “los elementos gráficos del cartel se fusionan en una versión ilustrada e hiperbolizada de la ciudad” de Benidorm.

Los abonos para la próxima edición también están ya disponibles en la página web del festival.