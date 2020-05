Txarango publicará el 19 de junio su cuarto y último disco, "De vent i ales"

El grupo catalán de música mestiza Txarango publicará el próximo 19 de junio su cuarto y último disco, "De vent i ales", según han explicado sus componentes en un vídeodocumental colgado en su canal de Youtube.

El documental, de 17 minutos de duración, introduce al público en el imaginario del disco e incluye fragmentos de 9 de las 16 canciones del álbum, que se publicará en tres formatos de tres colores diferentes.

"De vent i ales" (Halley Records) es, según los miembros de Txarango, "un título ligero que habla de extender las alas para dejarse llevar por el curso de la vida”.

El título surge de la canción "Les coses senzilles", que habla de la ligereza y la fragilidad de la vida.

Txarango explica que las nuevas canciones nacen de experiencias como dormir al pie del Monte Fuji, correr empapados bajo la lluvia en las montañas del café en el norte de Colombia, hacer la ruta de los Balcanes de entrada a Europa junto a personas en busca de refugio o andar con cuidado en el desierto lleno de minas de los campos saharauis o acompañados de los dioles en Caparan (Senegal).

"De vent i ales" surge también de sus vivencias en la India o en Brasil, donde aprendieron rodeados de comunidades indígenas en resistencia a valorar el tiempo. Un tiempo que "cura las alas".

"Este nuevo disco es un adiós. Y también un regalo. Un regalo que hemos escrito y compuesto para intentar dar las gracias. Gracias de todo corazón por cada paso compartido. Gracias por ser y por vibrar. Gracias infinitas por formar parte de la aventura más grande de nuestras vidas", se despiden los de Sant Joan de les Abadesses (Girona).

Txarango, que había publicado con anterioridad "Benvinguts al llarg viatge", "Som riu" y "El cor de la terra", y había organizado el festival Clownia, tenía previsto presentar "De vent i ales" en una extensa gira, con una carpa de circo, que se ha cancelado por la COVID-19.

No obstante, coincidiendo con el lanzamiento de su último álbum han anunciado que lo presentarán en una gira por salas que visitará Madrid -12 y 13 de marzo de 2021-, Amsterdam -20 de marzo-, París -27 de marzo-, Londres -2 de abril-, Bilbao -9 y 10 de abril, entradas ya agotadas-, Bruselas, en una fecha aún no fijada, y que acabará en mayo del año próximo con un último concierto en una ciudad y una fecha todavía no decididas.