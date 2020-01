UB40 se presentará en Colombia en el Carnaval de Barranquilla y en Bogotá

UB40 llegará en febrero a Colombia, donde se presentará en el Carnaval de Barranquilla y realizará un concierto en Bogotá, dentro de su gira "A Real Labour of love 40th anniversary tour", anunciaron los organizadores.

La primera presentación del grupo británico en el país tendrá lugar el 21 de febrero en el Carnaval, donde compartirán escenario con Ricky Martín y Carlos Vives, entre otros artistas, en el estadio Romelio Martínez.

"UB40 por primera vez en Barranquilla pa' que lo baile la gente en el Concierto Del Carnaval, prepárate para vivir la experiencia musical con los ídolos británicos del reggae", informaron los organizadores del evento en Twitter.

Tras su paso por la ciudad caribeña, la agrupación hará un recital en el estadio Movistar Arena de Bogotá, el 22 de febrero, donde interpretará grandes éxitos como "Red Red Wine", "Kingston Town", "Cherry Oh Baby" y "Rat In Mi Kitchen", con motivo de la celebración de sus cuatro décadas.

En su gira "A Real Labour Of Love" mostrarán en Colombia "una fresca mezcla de la legendaria serie de álbumes, poniendo el foco principalmente en los 'hits' de reggae de la década de 1980", según un comunicado de la organización.

Desde su fundación en 1978, la banda ha lanzado más de 20 álbumes y ha vendido unos 70 millones de discos.

UB40 surgió como un camino de escape para ocho jóvenes británicos que a finales de la década de los años 70 se encontraban desempleados.

El nombre de la banda surgió de una de las casillas de los formularios de desempleo que habían tenido que rellenar antes de empezar a tener éxito.

Su más reciente álbum, lanzado en 2019 y titulado "For The Many", contiene canciones como "The Keeper", "Broken Man", "You haven't Called" y "What Happened To UB40".

La agrupación, liderada por Ali Campbell y Astro, llegará al país tras un recorrido por Reino Unido, Estados Unidos e Indonesia.