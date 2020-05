"La Unidad", la última barrera entre la amenaza terrorista y los ciudadanos

Que existen héroes invisibles y que en toda misión de éxito hay errores que se pagan caro son las bases sobre las que se asienta "La Unidad", la nueva serie de estreno de Movistar+ (15 de mayo) que muestra qué hay detrás de un equipo de investigación policial que lucha contra el terrorismo yihadista.

La conjugación de los conflictos personales y profesionales de los miembros del desconocido equipo de investigación policial que hace frente al terrorismo yihadista en España se convierte en el punto clave de "La Unidad", una serie que muestra que los errores se pagan caro pero que, al igual que las misiones exitosas, estos forman irremediablemente parte de la vida.

La idea de "dar a conocer" el trabajo de esas personas detrás del genérico término 'policía' era el objetivo que compartían Dani de la Torre y Alberto Marini, guionistas de "La Unidad", quienes hablan con Efe de la importancia del trabajo de documentación antes de comenzar a rodar la serie.

"Descubrimos que sabíamos muy poco o casi nada de la policía antiterrorista en España. Pudimos entrar en Canillas, conocer su labor, pudimos ir con ellos en misiones, estar en ´briefings´, en actividades reales", explica Marini, quien comparte guion con Amèlia Mora, además de Dani de la Torre.

Y añade: "Nos hemos encontrado profesionales que nos han contado sin tapujos detalles de su labor, pero también se han abierto totalmente a nosotros. Nos han contado también cómo lo viven, cómo viven ser la última barrera entre la amenaza terrorista y los ciudadanos, cómo llegan a casa después de una mala noticia, cómo intentan reponerse, cómo no se dejan derrumbar".

"Todo esto ha sido una mina de información increíble para nosotros", reconoce el guionista, algo que de la Torre, quien también dirige la serie, completa con: "Para nosotros lo importante era dar a conocer cosas que no se conocen, que la sociedad tiene un poco más ocultas o de la que tienen una imagen distorsionada o creada a través de las ficciones".

Un argumento que el director remata haciendo hincapié en que "la ficción sirve también para conocer este tema y que cuando se de una cosa de estas no se estigmatice al musulmán, sino que se estigmatice al terrorista, da igual las convicciones que tenga, al fin y al cabo es un terrorista".

Es el director el que explica que los propios miembros reales de la desconocida 'Unidad' estaban "muy interesados" en que sus historias se contaran con "realismo" y sin artificios, un argumento que Marini reafirma: "No queríamos que en ningún momento la trama se comiera a los personajes ni a la verdad que estábamos contando ni que los personajes fueran por caminos demasiado épicos o fabulísticos".

En ello coinciden con los actores Marian Álvarez y Luis Zahera, quienes dan vida en la serie -junto a Nathalie Poza y Michel Noher- a miembros reales del nombrado equipo de investigación con los que, como cuentan a Efe, tuvieron la oportunidad de trabajar codo con codo para construir sus respectivos personajes.

"Tuvimos la oportunidad de conocer a los policías de verdad y eso es oro. Hay muchos prejuicios y muchas imágenes que uno tiene en la cabeza de lo que es una policía que cuando conoces a policías reales te das cuenta de que no son así", explica Álvarez a Efe.

"Dani insistía que quería todo muy real, que más que policías se vieran personas", continua la actriz, quien recuerda sus secuencias en Nigeria, donde su personaje se desplaza con motivo de una misión, como el momento más "complicado" del rodaje: "Recuerdo la sensación de inseguridad. Fue una experiencia impresionante, pero al principio cuesta, el impacto es 'heavy'".

Por su parte, Zahera hace hincapié en la cercanía de las personas a las que iban a dar vida en la serie. "Muy pocas veces me había ocurrido conocer tanto al personaje que voy a interpretar y que ese personaje en la vida real me cuidara tanto, me arropara tanto y me diera tanta información", argumenta el actor, quien reconoce que su amistad con de la Torre le permitió hacer un gran trabajo de documentación.

Finalmente, de la Torre y Marini, quienes ya habían trabajado juntos en la película "El desconocido", confirman que la serie pueda dar mucho más de sí y que el material de documentación con el que cuentan les está permitiendo seguir escribiendo para hacer una segunda temporada: "Estamos trabajando en la segunda. Tenemos mucho material de la primera y cosas nuevas que nos están llegando porque seguimos colaborando con la policía", concluye de la Torre.

Patricia Muñoz Sánchez