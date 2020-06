Universal planea una nueva "Twister" con el director de "Tron: Legacy"

Universal quiere llevar de nuevo los tornados a los cines con una nueva película sobre la exitosa "Twister" (1996) que está planeando con Joseph Kosinski, el director de "Tron: Legacy" (2010).

La revista Variety señaló este miércoles que el productor Frank Marshall se pondrá al frente de esta cinta.

Marshall, que en 2018 recibió el Óscar honorífico junto a su esposa y también productora Kathleen Kennedy, es un colaborador habitual de Steven Spielberg, ha sido nominado en cinco ocasiones a la estatuilla a mejor película y su filmografía incluye cintas como "Raiders of the Lost Ark" (1981), "Back to the Future" (1985), "The Sixth Sense" (1999) o "The Curious Case of Benjamin Button" (2008).

Universal y Marshall están negociando con Kosinski para que se siente en la silla de director.

Kosinski debutó con un gran proyecto como "TRON: Legacy", que era la secuela del clásico de ciencia-ficción "Tron" (1982), y luego dejó su huella en "Oblivion" (2013) y "Only the Brave" (2017).

El cineasta tiene pendiente de estreno "Top Gun: Maverick", la continuación de "Top Gun" (1986) de nuevo con Tom Cruise (Kosinski ya trabajó con el actor en "Oblivion") y cuyo lanzamiento se retrasó de junio a diciembre por la crisis del coronavirus.

Por ahora no se sabe quién escribirá esta nueva cinta sobre "Twister", si será una secuela o una película solo inspirada en el filme original, ni qué intérpretes estarán involucrados.

"Twister" narraba la historia de Jo (Helen Hunt), la líder de un equipo de científicos dedicado a rastrear tornados para investigarlos.

Pero para derrotar a otro equipo rival en esta tarea tenía que echar mano de su marido Bill (Bill Paxton, fallecido en 2017 a los 61 años), de quien estaba a punto de divorciarse.

Con unos asombrosos efectos especiales, esta vibrante película de acción con toques de comedia, que dirigió Jan de Bont ("Speed", 1994) a partir de un guion de Michael Crichton y Anne-Marie Martin, fue un fenómeno arrollador en los cines: recaudó 494 millones de dólares y fue la segunda película más taquillera de todo el mundo en 1996 solo por detrás de "Independence Day".