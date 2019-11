Use Lahoz: A partir de una edad el pasado es más imprevisible que el futuro

El escritor Use Lahoz vuelve al territorio imaginario de Valdecádiar de "La estación perdida" en su nueva novela, "Jauja", en la que reflexiona sobre la dificultad de volver al pasado y afrontar los perdones pendientes, porque "a partir de una edad, el pasado es más imprevisible que el futuro".

Autor de "Los Baldrich" y "Los buenos amigos", Lahoz ha escrito en esta ocasión una epopeya humana a partir de la peripecia vital de una actriz, María Broto, que acaba de triunfar en el Teatre Lliure con la representación de "El jardín de los cerezos" de Chéjov cuando se entera de la muerte repentina de su padre, Teodoro Broto, con quien no hablaba desde hacía muchos años.

En el viaje en coche a Valdecádiar, María evoca el pasado y "descubre que hay muchas Marías que no reconoce, algunas que desprecia y otras que echa de menos", señala el autor en una entrevista con Efe.

En ese viaje que dura un día, la protagonista se pregunta "cómo pude traicionar a mi padre, por qué no me preocupé de él, por qué hice tanto daño a mi madre aquel día, cómo es posible".

Lahoz cree que "en el pasado encontramos muchísimas sorpresas, incluso más que en el futuro, que no nos va a deparar grandes vivencias extraordinarias".

Confiesa el autor que "inicialmente no pensé en hacer una novela sobre el perdón, sino que quería escribir una novela sobre una actriz. Pero salí de casa para ir al teatro y acabé en el perdón".

"Jauja" (Destino) tiene un "culpable", relata el autor: el día en que fue a ver "El jardín de los cerezos" en la despedida del viejo Teatre Lliure del barrio de Gracia. "Ese día empecé a escribir mentalmente la novela, porque las novelas se empiezan a gestar en la cabeza del escritor mucho tiempo antes de teclear la primera letra".

Consciente de no estar a la altura de García Márquez, Lahoz piensa que su Valdecádiar "no es Macondo, ni siquiera un determinado pueblo", sino que está construido a partir de varios pueblos de Aragón, un territorio que conoce bien por los veranos que pasó el autor con su abuela, aunque allí no hubiera una presa como en el lugar de la novela.

"He vuelto a Valdecádiar por qué me siento cómodo en esa región imaginaria y rural", que además le permite hablar de una de las constantes de sus novelas, la emigración.

La emigración le lleva a la Barcelona oscura de los años 50, 60 y 70, una Barcelona corrupta, con prostitución, donde "el crimen no descansa".

La emigración es, a decir de Lahoz, "uno de los grandes temas de la España de los últimos 50 años", una realidad que al escritor le sirve de trampolín para hablar también de "desigualdades, la lucha de clases".

En "Jauja", ha revelado Lahoz, es "la primera vez que me enfrento a una estructura complicada, con una novela que va hacia atrás, que alterna la perspectiva entre María y su padre", como si fuera un homenaje a Soren Kierkegaard, que decía, recuerda el escritor: "la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, lo mismo que le sucede a María Broto".

La novela de Lahoz, según explica, bebe de tres referentes claros: "Chéjov, y las películas 'Vania en la calle 42' de Louis Malle, y 'Viaje a Sils María' de Olivier Assayas".

El escritor de "Corazón de robot" siente que "Jauja" y "Los buenos amigos" son sus "novelas más logradas, o al menos con las que mejor me llevo ahora" y la última quizá la de mayor madurez en cuanto al lenguaje, el estilo y la osadía de renunciar a una estructura lineal.

Al contrario de otras ocasiones, en esta novela el título fue de las primeras cosas que tenía claro, porque se trata de "una palabra muy evocadora", que en el caso de María Broto es "la vida antes de que el dinero fuera necesario y le fascinara, jauja son las cosas más sencillas, no la abundancia".

"La infancia de María Broto, aunque se desenvuelva en un sitio rural pobre, es maravillosa porque se basa en la verdad, hasta que en la adolescencia descubre que querer no es poder, que hay una élite y vivir no es tan fácil".

En un guiño al impresionismo costumbrista que se atribuye a Chéjov, Lahoz construye deliberadamente a María Broto "como a brochazos, a partir de unas impresiones de lo que había sido su vida, pero nunca queriendo ofrecer una biografía".

Jose Oliva