El VII festival de cine Americana arranca con la comedia "Saint Frances"

La séptima edición del festival de cine Americana arranca mañana martes con la comedia milenial "Saint Frances", de Alex Thompson, que abre una semana en la que se proyectarán 60 filmes, mientras la Filmoteca de Cataluña dedicará un ciclo al documentalista Steve James.

En "Saint Frances", Thompson reflexiona sobre la maternidad a través del personaje de Bridget (Kelly O'Sullivan), que decide abortar al comienzo del verano justo cuando consigue obtener un trabajo en un suburbio de Chicago, cuidar de Frances, una niña de seis años.

Xavi Lezcano, director de Americana junto con Josep M. Machado, ha explicado en la presentación que el festival "rompe por primera vez su frontera geográfica y este año habrá producciones de México y de Québec, en este último caso rompiendo también la frontera lingüística".

El reputado documentalista Steve James, nominado al óscar en dos ocasiones, será el protagonista de una retrospectiva en la Filmoteca catalana que incluirá cuatro de sus películas: "Hoop Dreams" (1994), "Life itself" (2014), "The Interrupters" (2011) y "Abacus: Small Enought to Jail" (2017).

El festival también estrenará dentro de su programación la serie documental de 10 episodios "America to me", codirigida entre otros con Bing Liu ("Minding the Gap"), una mirada a la desigualdad de oportunidades que sufre la comunidad afroamericana incluso en las escuelas públicas más progresistas y con más diversidad de Chicago.

"Se trata -ha dicho James- de la serie más larga que he hecho, inspirada en un instituto en el que estuvimos mi mujer y yo y que está enclavado en The Park, un entorno muy progresista, y vimos que había muchos de los problemas que en teoría tenían que estar solucionados. Para ello acompañamos a doce chicos y chicas, diversos, de varias procedencias y atendiendo a sus problemas cotidianos".

Denis Côté, uno de los directores canadienses destacados de su generación, estará en Barcelona para presentar su último filme, "Ghost Town Anthology", "un cuento de fantasmas, un trasfondo de terror para explicar la preocupación por la llegada de inmigrantes procedentes de Estados Unidos que huyen de las políticas de Donald Trump", ha comentado este lunes durante la presentación del festival.

"Ghost Town Anthology", que se estrenará en las salas españolas el próximo 13 de marzo tras su paso por los festivales de San Sebastián y Berlín, se sitúa en Irénée-les-Neiges, una localidad aislada de 200 habitantes de Quebec, en la que Simon Dubé muere en accidente de coche.

Mientras el pueblo está de duelo, el paso del tiempo se altera, los días se prolongan sin fin y aparecen personas desconocidas.

De Côté, que ha desarrollado una filmografía personal que juega a borrar las fronteras entre el documental y la ficción, también se exhibirá en Americana su ópera prima "Les états nordiques" y "Wilcox", que se proyectarán en la sala Zumzeig.

El propio director quebequés será objeto del 4 al 28 de marzo de una retrospectiva en la Cineteca de Madrid, dedicada a todas las películas que ha producido de manera independiente.

También de fuera de Estados Unidos se proyectarán títulos de los mexicanos Gael García Bernal, David Zonana y Luke Lorentzen, así como otra producción de Quebec de Xavier Dolan.

Americana ha programado asimismo tres títulos de tres veteranos del 'indie': el documental "The Projectionist", de Abel Ferrara; "Jay & Silent Bob Reboot", de Kevin Smith, y "The Beach Bum", de Harmony Korine, protagonizada por Matthew McConaughey.

La sección The Lost Sessions del festival rendirá homenaje al cineasta de culto Charles Burnett (Misisipí, 1944), que recibió un Óscar honorífico en 2018, y del cual Americana mostrará cuatro filmes que difícilmente se exhiben en la gran pantalla fuera de festivales.