Valtònyc publica disco en Bélgica que retuitea Puigdemont

El rapero español Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, huido a Bélgica y reclamado por la Justicia española, ha publicado un nuevo disco titulado "Poemes per no tornar" (Poemas para no volver), hecho retuiteado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Es un adiós, un hasta pronto para nadie, para todo el mundo, a nada, a todo, para ti. Escrito en un lugar donde no volveré. Grabado, mezclado y masterizado en Bruselas por mí mismo", dice el artista en el comunicado enviado hoy por el grupo de apoyo al cantante.

Oficialmente presentado hoy, el propio cantante avanzó la noticia en las redes sociales el martes en un mensaje que también difundió a través de su perfil de Twitter el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, igualmente reclamado por la Justicia española y huido a Bélgica.

"Treinta y tres días encerrado en una casa sin poder salir. Los motivos son obvios. Con pocos recursos, pocas cosa que hacer y mucho que decir", señala el rapero sobre su trabajo en la presentación del álbum.

Condenado en España por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas, la Justicia belga rechazó en primera instancia la entrega de Valtònyc a España el pasado 17 de septiembre y su caso está pendiente del recurso presentado por la Fiscalía belga, que se verá el próximo 6 de noviembre.