"Vamos Juan", la secuela "más inteligente y provocadora" de serie "Vota Juan"

"Más crítica, más provocadora, más oscura y con mucha más comedia", así es "Vamos Juan", la secuela de la serie "Vota a Juan" donde Javier Cámara vuelve a ponerse en la piel del político Juan Carrasco para fundar un nuevo partido tras su fracaso en las elecciones anteriores.

"Si el motor de mi personaje en 'Vota Juan' era la ambición desmedida, en 'Vamos Juan' lo que le mueve es el rencor, es maravilloso odiar a tus enemigos", explica Cámara a los periodistas durante una pausa del rodaje en el bar "El Doblón", escenario elegido por los directores para grabar una escena de negociación política.

Es en la capital riojana donde arranca el rodaje y las primeras tramas de esta nueva temporada y donde sitúa a los personajes dos años después del final de la primera. Allí Carrasco, alejado de la actividad política trabaja como profesor de biología en un instituto, sin embargo, ni su ambición política ni su vocación por el servicio público se han apagado, por lo que reúne a su equipo, vuelve a Madrid y funda un partido.

"Me parece mucho más interesante crear un partido así, no porque alguien diga que ideológicamente hay un hueco, eso no me interesa, me da pereza, pero si alguien dice que va a hacer un partido porque va a acabar con alguien, eso es Shakespeare", explica Diego San José, creador de la ficción que se emitirá en el primer semestre de 2020 en TNT y que produce junto a 100 Balas (The Mediapro Studio).

Cámara (Albelda de Iregua, La Rioja, 1967) ha asegurado que esta segunda temporada es una "bajada a los infiernos" y ha resaltado que la serie no se limita a hacer una caricatura del político, "se centra en el día a día de la persona".

Y es que esta secuela es más inteligente, más provocadora y mete a sus protagonistas entre "la comedia y el patetismo", llegando hasta situaciones incómodas. "Hay escenas muy divertidas, pero todas muy difíciles. (...) Hacemos bromas con temas muy serios de los que nunca se han hecho bromas", aventura el actor riojano.

En este sentido, ha indicado que un exministro, de cuyo nombre ha dicho que no se acuerda, comentó a los guionistas que "Vota Juan", más que una serie de ficción, parecía un documental por el buen retrato que habían hecho de la persona que está detrás del político.

"Vamos Juan" cuenta con el mismo reparto principal que "Vota Juan", por lo que María Pujalte repite como Macarena, la "inseparable" jefa de prensa de Juan, Adam Jezierki como su asistente, y Esty Quesada y Yaël Belicha como hija y mujer del político.

Oti Manzano, Anna Castillo y Juan Vidal son las nuevas incorporaciones que tendrán un papel importante en esta historia. "Carrasco necesita a alguien mediático para levantar al partido, y se le ocurre que esta mujer es la víctima perfecta al estar embarazada de 6 meses y tener a su marido secuestrado por los terroristas", declara Manzano.

En esta entrega, "las mujeres cobran otra dimensión", apunta Belicha, y donde Quesada añade que: "Nos volvemos un poco unas 'putas zorras'. Ya sabemos lo que hay y hay que jugar con eso. Antes era como, qué malo nuestro padre y marido, ahora, decimos: es un hijo de puta, ¿y?".

"El humor en esta serie hay que hacerlo natural, como intentes ser graciosa no funciona", añade la "youtuber" conocida como "Soy una pringada".

"Vamos Juan", creada por Diego San José y con guionistas Borja Cobeaga, Juan Cavestany y Víctor García León y que tiene "picos de macarrada bastante curiosos", llega a las pequeñas pantallas, todavía sin fecha determinada, en el primer semestre de 2020 a través del canal TNT.