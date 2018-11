Vásquez y Abad Faciolince reciben las condecoraciones de Isabel la Católica

Los escritores colombianos Juan Gabriel Vásquez y Héctor Abad Faciolince recibieron hoy las condecoraciones de la Orden de Isabel la Católica en la embajada de España en Bogotá.

Vásquez recibió la condecoración en el grado de Cruz Oficial, mientras que Abad Faciolince la obtuvo en el grado de Encomienda, un honor que recibieron de manos del embajador español en Colombia, Pablo Gómez de Olea.

La Real Orden de Isabel la Católica es una distinción instituida por el rey Fernando VII en 1815, y que en esta ocasión, el rey de España, Felipe VI, concedió a los dos escritores.

Ambos autores "han llevado la literatura colombiana a un escalón más alto y con ello ensalzan la literatura en español, patrimonio de quienes hablamos la misma lengua", señaló Gómez de Olea en el breve acto en que impuso las condecoraciones.

El embajador reconoció que llegó a la literatura colombiana contemporánea de la mano de Vásquez cuando le recomendaron Historia secreta de Costaguana poco después de su publicación en 2007.

Abad Faciolince comentó a periodistas que "las condecoraciones son una cosa misteriosa" porque le llevan a preguntarse "por qué o para qué" sirven, si son "una lápida o una pluma".

"Después de pensarlo mucho he pensado que lo único que uno puede hacer es no rechazarlas, no aceptarlas siquiera sino solo agradecerlas, recibirlas con la perplejidad que las recibo", aseveró.

El escritor nacido en Medellín en 1958 comentó que esta condecoración tiene "un nombre extraño" como el de Isabel la Católica "en este momento de la historia en que tantos se discute y acaban de defenestrar una estatua de (Cristóbal) Colón en Los Ángeles".

Hoy "se revisita, se revisa desde un punto de vista moral La Conquista y la colonia (española de América). Recibir algo con el nombre de Isabel la Católica es como si uno estuviera de acuerdo con todo lo que ella hizo. Para mí, no significa eso, yo no hago un juicio moral de la historia, yo hago un relato de la historia", subrayó.

Pese a los errores de la monarca castellana, Abad Faciolince exaltó que "con la creación de las encomiendas inventó algo que otros imperios no hicieron, que fue la sugerencia de que los señores españoles se mezclaran con los nativos del otro lado del mar".

"Se produjo esto que es lo nuestro que es ser los descendientes de aquello que se podría decir con palabras de Baudelaire (...) 'nosotros somos el puñal y la herida, somos ambas cosas'. Somos el que sedujo o violó a la india y somos la india seducida o violada", aseguró.

Por su parte, Vásquez aseguró que recibir la conmemoración "es un gran honor" por los vínculos que le unen a España, donde vivió durante años y que le dejó una huella indeleble.

"Todo lo importante que le ha pasado a mi vocación literaria pasa por Barcelona, una agente que está en esa ciudad, o pasa por Madrid, una editora", comentó.

"En Latinoamérica se aprendió a escribir novelas porque llegó en 1605 ese aparato que llamamos Don Quijote", comentó, antes de agregar en referencia a los autores del "Boom", que "en algún momento los grandes escritores latinomericanos hicieron la literatura más interesante que se hacía en lengua española en ese momento".