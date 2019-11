El Vaticano de Sorrentino en "The New Pope" llega a España el 11 de enero

El italiano Paolo Sorrentino vuelve al mundo del papado moderno en "The New Pope", la continuación de "The Young Pope" que se estrenará en HBO España el próximo 11 de enero con la pugna de fe y ambiciones entre dos papas: el Pío XIII de Jude Law y el debutante Juan Pablo III de John Malkovich.

El ganador del Oscar por "La gran belleza" en 2014 retoma así la historia que inició en 2016 con Jude Law en la piel del ficticio religioso Lenny Belardo que se convirtió en el primer Papa estadounidense bajo el nombre de Pío XIII y que ahora ve su reinado derrumbarse, según adelanta la producción en nota de prensa.

En "The New Pope" el indómito personaje de Law que puso patas arribas las dinámicas de poder de la Santa Sede empieza sumido en un coma que lleva al inteligente aristócrata inglés Sir John Brannox (Malkovich) a coronar el trono papal bajo el nombre de Juan Pablo III.

Sin embargo, rápidamente se dará cuenta de que no es fácil reemplazar al carismático Pío XIII, que se debate entre la vida y la muerte tras haber caído fulminado en la plaza de San Marcos de Venecia.

A lo largo de sus nueve episodios se podrá disfrutar de esta mezcla entre la provocación y el clasicismo, el estilo en el que mejor se mueve el realizador italiano, que se estrenó fuera de competición en la Mostra de Venecia de este año.

Sharon Stone y Marilyn Manson harán su aparición estelar en la nueva entrega como estrellas invitadas junto a los veteranos Javier Cámara, Silvio Orlando, Cécile de France, Lidivine Sagnier y Maurizio Lombardi y a rostros nuevos como Henry Goodman, Yuliya Snigir y Massimo Ghini.

Sorrentino dirige y firma los guiones junto a Umberto Contarello y Stefano Bises en la serie original de HBO, Sky y Canal+ y producida por Haut et Court TV y The Mediapro Studio.