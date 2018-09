Vicente Amigo, "embajador" del arte ecuestre de las Caballerizas Reales

El cordobés más internacional, el guitarrista Vicente Amigo, ha sido nombrado hoy "embajador" del arte ecuestre de las Caballerizas Reales de Córdoba.

En la segunda jornada de la XVI Feria Internacional del Caballo Cabalcor, el músico Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2016, ha confesado que "no tengo la suerte de saber montar a caballo", pero "me emociona que me reconozcan por un arte, el ecuestre, que es tan internacional como la música" ha afirmado en declaraciones a Efe.

Además, "Caballerizas Reales es un lugar mágico, siempre que tengo oportunidad de pasear por mi ciudad la visito", ha confesado.

Y es que las históricas Caballerizas Reales de Córdoba se han convertido este fin de semana en el escenario de este encuentro de la principal actividad de Córdoba Ecuestre, un colectivo integrado por asociaciones ecuestres y empresas de la ciudad que, además, cuenta con el impulso promocional de las instituciones como el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial, que contará con concursos, espectáculos y exposiciones en torno al mundo equino.

Desde ayer, 65 puestos de moda, gastronomía, complementos, decoración y útiles de hípica están abiertos hasta mañana, una edición en la que la lluvia "ha empañado" un poco las tardes de ayer y hoy, aunque no ha sido necesario suspender ninguno de los actos previstos según ha informado a Efe el director gerente de la Feria, Javier Gómez.

A pesar de la lluvia, hoy las gradas del patio de Caballerizas se han llenado de espectadores para disfrutar del espectáculo de la Escuela de Equitación del Kremlin de Rusia, "que es la primera vez que viene a España", ha comentado Gómez quien ha explicado que los equinos "aunque con distinta morfología que las razas españolas" son unos caballos "elegantes y con mucha fuerza".

Sus saltos han estado acompasados por la música flamenca de la flauta del cordobés Sergio de Lope que junto a la guitarra de David Caro, el cante de Matías López, el bajo de Juanfe Pérez y la percusión de Javier Rabadán ha interpretado tres composiciones propias, "Delio", "Midnight in Utrera" y "Canastera".

El compás flamenco se ha combinado con los ritmos soviéticos, más sobrios, que también han estado presentes en las exhibiciones y bailes de los caballistas rusos.

Hoy también se ha celebrado el IV Concurso Internacional de Atalaje de Tradición "Ciudad de Córdoba" donde una veintena de carruajes ha recorrido la ciudad desde el Club Hípico de Córdoba.

Mañana será el turno de la I Copa de España de Alta Escuela donde se van a dar cita hasta 40 binomios.

En el ecuador del evento, Gómez ha destacado está edición por la presencia en la Feria de 40 ganaderías de todo el mundo.