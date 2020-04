Vicky Martín y Carolina Iglesias: "Las cómicas seguimos fuera del mainstream"

Se dieron a conocer en Youtube y allí han vuelto Vicky Martín (@Living Postureo) y Carolina Iglesias (@PercebesyGrelos) para lanzar su serie "Válidas", una comedia ácida e incorrecta a más no poder en la que late una denuncia sobre la carrera de obstáculos a la que se enfrentan las mujeres cómicas en España.

Guionistas, actrices y humoristas, ambas han logrado en los últimos años dar el salto a otros medios de comunicación, pero ahora se preguntan si no habrán vivido una "ilusión" feminista. "Las cómicas seguimos fuera del mainstream", dicen en una entrevista con Efe.

Iglesias (1993) ha colaborado en programas como "OT", "Yu no te pierdes nada" de Los 40 o "Lo siguiente" de TVE, y Martín (1989) ha presentado su propio programa en Flooxer y ha participado en "Las que faltaban" de Movistar+.

Cargada de humor irreverente y de potentes 'cameos', "Válidas" consta de cinco capítulos de unos quince minutos que se estrenan cada domingo. La premisa, dos mujeres absolutamente desesperadas intentando rascar lo que sea con tal de seguir dentro de la industria.

PREGUNTA.- ¿Cómo lleváis el confinamiento? ¿Creéis que la gente necesita ahora más humor que nunca?

MARTÍN.- La serie nos ayuda a estar centradas en algo.

IGLESIAS.- No pensábamos estrenar con toda la gente en casa, no estaba preparado, pero supongo que se agradece no hablar siempre de coronavirus, es un remanso de realidad paralela.

P.- ¿Cómo surgió el proyecto?

I.- En septiembre nos juntamos para hablar y nos dimos cuenta de que teníamos un punto de vista común sobre la industria; las mujeres seguimos teniendo que pelear mucho para hacernos hueco, cuando consigues cosas, aun tienes que seguir demostrando que vales, nunca está todo hecho, de ahí surgió la idea inicial.

P.- ¿Por qué Youtube?

I.- Queríamos sacarla ya, no hacer un dossier, llevarlo a una productora y tener que esperar. Empezamos a escribir a finales de noviembre y en febrero ya estábamos grabando.

M.- Queríamos contar la historia con libertad y hacer una denuncia: las mujeres cómicas seguimos fuera del 'mainstream'. El año pasado supuso una ilusión feminista, contaban con nosotras para muchas cosas y de repente se ha muerto, están saliendo programas de comedia y no hay una sola mujer.

P.- Movistar+ estrenó un programa de humor protagonizado por mujeres pero lo canceló después de dos temporadas y anunció uno nuevo con solo una de esas humoristas, Susi Caramelo. ¿Qué lectura hacéis de eso?

I.- Parece que solo puede haber una y además con esa etiqueta de 'programa de mujeres'. A "La Resistencia" no le llaman programa de hombres, pero no hay ninguna mujer. El problema es la responsabilidad que recae sobre ella, como si esa oportunidad nos representara a todas, es algo que los cómicos hombres no sienten.

P.- En el último episodio estrenado hasta ahora, el tercero, les echáis un rapapolvo a Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. ¿Cómo fue trabajar con ellos?

M.- Les abroncamos como representación del cómico masculino. Yo estaba cortadísisma por tener que tirarles el tortillazo a la cara, pero fueron súper majos, se portaron muy bien.

P.- También aparecen Berta Collado o Patricia Conde ¿Qué otros 'cameos' va a haber?

I.- Preferimos guardar la sorpresa, la gente no se lo va a esperar, lo que nos ha sorprendido mucho en general es cómo se han volcado con nosotras, teniendo en cuenta que es un formato autoproducido y que no hay dinero ni nada.

P.- La serie arranca con las protagonistas simulando un noviazgo lésbico para ganar atención mediática. ¿Hasta ese punto hemos llegado?

M.- Hay gente que mercantiliza la causa LGTBIQ+ y queríamos criticarlo, con esto no hay que hacer caja.

I.- El personaje de Victoria es la voz de todos esos comentarios fuera de lugar, gente homófoba no pretendida, que te sueltan comentarios que parecen inocentes pero son una barbaridad.

P.- ¿Alguna vez habéis quitado una broma por ser demasiado fuerte?

M.- Con el tema de la droga nos hemos cortado, Carolina me frena y yo tampoco quiero ir a la cárcel.

I.- Y cosas que a mi de primeras me asustaban, gracias a Vicky, que rebasa todos los limites, me he dado cuenta de que no eran tan graves desde la perspectiva de la comedia.

P.- ¿Habéis pensado en segunda temporada?

I.- Hemos pensado todo, hasta la casa museo, el diseño del DVD, el especial en Tele 5 cuando nos muramos... Ahora lo que faltan son los euros. Ha sido un experimento con buen resultado, el siguiente paso sería que alguien nos financiase una segunda temporada para poder pagar al equipo. Pero este proyecto también nos ha reconciliado con este mundo, porque si no tienes ilusión no tienes nada.

Magdalena Tsanis