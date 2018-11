Víctor Manuel sostiene que "la única patria que uno tiene es la infancia"

El cantautor asturiano Víctor Manuel San José Sánchez, conocido como Víctor Manuel (Mieres del Camino, 1947), sostiene que "la única patria que uno tiene es la infancia" y que de ese "pozo" se sigue "sacando agua" el resto de la vida.

Víctor Manuel ha realizado estas declaraciones en una entrevista telefónica con Efe por el concierto que ofrecerá este viernes en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, en Ávila, dentro de su gira para presentar su último disco "Casi nada está en su sitio".

En este sentido, reconoce que el título de este último trabajo está relacionado con él y con todo lo que percibe a su alrededor, en relación al "desasosiego que produce la velocidad de la información y la tecnología" que a su juicio "reta a diario" y a "esas sensación de que casi nada está en su sitio".

Preguntado sobre la repercusión de este nuevo trabajo y por las buenas críticas recibidas, admite que mucha gente le está hablando de sus "virtudes" y de las "buenas canciones" que incluye, lo que puede convertir este trabajo en "memorable".

Tanto como otros discos que han ido saliendo al mercado cada diez años como "Soy un corazón tendido al sol" -1979-, "Tiempo de cerezas" -1989- o "Vivir para contarlo" -1999-.

"Casi nada está en su sitio" incluye uno de los temas que más está sonando y llegando al público, "Digo España", pero también el dedicado a su tierra, titulado "Allá arriba al norte", de la que dice: "Creo que la única patria que tiene uno es la infancia y de ese pozo te pasas el resto de tu vida sacando agua".

Por ello, ante la pregunta de qué queda en él de aquel guaje de Mieres del Camino, reconoce que lo que aún permanece son "las buenas intenciones y la mirada" a lo que le "rodea".

"Creo que soy capaz de comprender las cosas como entonces, pero sé más que entonces", reflexiona, antes de señalar que respecto a su primer disco ahora sabe "escribir mejores canciones, más redondas", si bien reconoce que ha perdido "la espontaneidad de escribir canciones en cualquier lugar".

En una trayectoria tan larga de cuarenta años, admite que la canción que "más alegrías" le ha dado "por lo que significó y significa" es "Sólo pienso en ti", compuesta en 1978 dentro del disco "Soy un corazón tendido al sol", que gira en torno a la historia real de una pareja de personas con discapacidad.

Precisamente esta es una de las canciones que no pueden faltar en sus conciertos, tras haberse convertido en todo un clásico que no puede dejar de cantar y que, además, no quiere dejar de hacerlo.

"Me gusta cantarlos y se que no puedo escapar de eso. Hay gente que te ve una sola vez en su vida y va a verte porque en su disco duro le bulle alguna canción tuya, reciente o de hace treinta años y quiere escucharla", sostiene Víctor Manuel, que se pregunta cómo va a negarse a eso, a diferencia de lo que ocurre con otros cantantes.

Respecto a su trabajo como compositor para sí mismo o para otros, admite que "siempre resulta difícil componer", aunque reconoce que "no hay nada mejor que escribir una canción", frase que da título a su penúltimo disco, en 2008.