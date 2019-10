Vìctor Ullate: Me siento muy mal, cerrar la compañía es un palo enorme

Víctor Ullate (Zaragoza, 1947) ha anunciado este lunes que la compañía privada de danza que creó hace 31 años, y en la que bailan 25 profesionales, ha llegado, a su "fin" a causa de la "inviabilidad económica": "Me siento muy mal; cerrarla es un palo enorme", ha asegurado el coreógrafo en declaraciones a EFE.

"Nunca esperé cerrar después de 31 años de lucha. Cortar esto es como cortar parte de la historia del ballet de nuestro país", ha asegurado el creador, que mantendrá abierta la escuela y la fundación que llevan su nombre.

"He fundado escuela y compañía; he creado ballets muy personales, todo patrimonio de España, y ahora mismo me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho, pero me siento mal, muy mal por tener que terminar de esta manera un trabajo tan bien hecho y que ha tenido tanta repercusión a nivel internacional", ha lamentado.

La decisión, que ya avanzó este mes de julio en la presentación de su versión de "Antígona" para el Festival de Mérida, se debe a "la falta de medios económicos, de no tener dónde sacar el dinero para poder pagar ya no solamente los hoteles sino ni la dieta de los bailarines", reconoce.

El cierre afecta "directamente" a 25 bailarines pero, precisa, "también al público".

"Para España esto es un palo enorme porque se pierde parte de nuestra historia. Yo he llamado ya a todas las instituciones. Lo saben ya el ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid. Todos han tenido mucha voluntad, han sido muy generosos en cuanto a atendernos, pero el país está como está", subraya Ullate.

La compañía se creó en 1988 y desde 2009 es asociada de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, de forma que tiene allí su residencia y puede usar sus salas de ensayo además de recibir una subvención del Gobierno regional de en torno al millón de euros.

Su principal objetivo en el futuro, anuncia, es "convertir en realidad La Casa de la Danza, donde niños en situación de exclusión social, sin recursos económicos, puedan allí hacer realidad su sueño de convertirse en bailarines, una casa donde estos niños puedan no solo bailar, sino vivir".

Se volcará en su labor pedagógica: "volver dónde empecé, en las aulas y seguir luchando por mantener mi legado y continuar formando a futuros bailarines como lo ha hecho hasta ahora, bailarines que han llegado a los principales escenarios del mundo", detalla.

Con su fundación ya han puesto en marcha el Ballet Joven, con la que ya han hecho "funciones que han tenido mucho éxito como 'Peter Pan'".

En un comunicado previo Ullate agradece a sus bailarines, "grandes estrellas de la danza", al equipo administrativo, al público y a las instituciones y empresas el apoyo que les han dado desde 1988, "pieza clave de este sueño de llevar la danza a su máximo nivel y en dejar en alto el arte de España".