Victoria Abril recoge el premio 'Almería, tierra de cine' de FICAL

La actriz Victoria Abril, que esta mañana ha descubierto la estrella que lleva su nombre en el Paseo de la Fama de la capital almeriense, ha recogido esta noche el premio 'Almería, tierra de cine', que concede el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), asegurando que volverá a esta tierra.

"Vengo de la Bandera de Andalucía, que soy andaluza, vivo al lado. Nos volveremos a ver, o en el festival, a lo menor si me dan una serie? Almería es cine, antes, ayer y hoy. Y por supuesto, en el futuro también. Almería, siempre, muchísimas gracias", ha manifestado la artista tras recoger el galardón en el Auditorio Maestro Padilla de Almería.

Ha agradecido también a FICAL y a los almeriense este "día maravilloso" en una ciudad con una "inmensa bahía". "El festival es joven y las carbono 14 todavía no hemos podido entrar dentro del festival. Yo he hecho un rodaje en Almería, no he tocado las series, a ver si me toca una aquí", ha apostillado.

Abril ha recordado cómo llegó a la provincia por primera vez en el 69 desde Madrid gracias a unas colonia organizadas por la parroquia de los sacramentinos, lo que le permitió ver de nuevo un mar que había visitado por última vez "de chiquitilla" en Málaga.

Diez años más tarde rodó aquí 'Yendo hacia ti', un 'western' que asegura no haber visionado. "Ni yo ni nadie lo ha visto", ha afirmado, incidiendo en que fue la primera película 3D que se rodó y que se preparó como una especialista para que el público "tuviera miedo".

Así, ha recordado cómo los "malos" la secuestraban y le hacían "perrerías". "Había que tirar cosas hacia la cámara y las cosas eran yo, yo y yo. Soy una gran pesada y no me gustan que me pongan dobles".

Ha relatado una escena que ya ha rememorado esta mañana antes de descubrir su estrella: "Estaba en el agua con un camisoncillo de época, blanco de algodón y unos pololos abiertos por detrás. Se me abrieron y me pasaron por las nalgas todas las chirlas y coquinas de la playa de Almería, todas, que por esa época había muchas coquinas. No me pude sentar en una semana", ha bromeado.

También ha reiterado cómo en Estado Unidos el director Quentin Tarantino le confesó que la conocía por este filme. Hoy me siento un poco más legítima de estar aquí porque Tarantino es fan de esa película que nadie ha visto", ha apostillado.

Durante la gala, presentada por la actriz Cayetana Guillén Cuervo, han sido entregados los premios del Certamen Nacional de Largometrajes Ópera Prima, en el que ha habido dos claros triunfadores, 'La Inocencia' (mejor película, directora y actriz) y 'Ventajas de viajar en tren' (segundo premio, mejor guión y actor).

Por su parte, en el Certamen Internacional de Cortometrajes el Premio al Mejor Cortometraje Internacional ha sido para 'Cadoul de Craciun' de Bogdan Muresanu, siendo el galardón Obra Social La Caixa al mejor Cortometraje Nacional para 'Gastos incluidos', de Javier Macipe.

Un total de 2.634 cortometrajes procedentes de 91 países se han presentado al Certamen Internacional de Cortometrajes, el origen de este festival, y 39 de ellos se han proyectado durante el festival.

El Mejor Cortometraje para el público ha sido 'La cicatriz', de Juan Francisco Viruega. Ha entregado el galardón Ana Villa. Por su parte, el Premio de la Asociación de Escritoras y Escritores de Cine de Andalucía (ASECAN) al mejor cortometraje andaluz ha sido para 'Happy Friday', de José A. Campos.