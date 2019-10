Videojuegos, eSports y cultura japonesa, ejes de Madrid Games Week

Madrid Games Week, la gran cita anual de los videojuegos de Madrid, abre sus puertas este jueves con una amplia y extensa programación que permitirá probar videojuegos antes de su lanzamiento, asistir a campeonatos de eSports y disfrutar de la cultura más friki.

Madrid Games Week, organizada por Ifema y la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y que estará abierta hasta el domingo, contará con la presencia de empresas como Playstation, Bandai Namco, Nintendo, Ubisoft o Warner.

Para ir calentando motores, AEVI ha organizado hoy y mañana un congreso con varias ponencias, en los que abordará las aplicaciones y beneficios de los videojuegos en sectores como la salud, la educación, la sanidad o el desarrollo de habilidades.

La feria, que durante dos años estuvo en Barcelona y el año pasado volvió a Madrid, tiene previsto ocupar más de 50.000 metros cuadrados de espacio en Ifema.

Uno de los apartados más importantes de la programación serán los eSports, uno de los sectores con más auge del sector de los videojuegos.

El recinto acogerá los siguientes campeonatos: la Gran Final de la R6 Spain Nationals (Ubisoft), las Copas de Clash Royale y Counter-Strike: Global Offensive (LVP) y la final presencial de ESL Masters Rocket League y Brawl Stars (ESL). Todos los partidos se retransmitirán por Twitch y contarán con premios de entre 20.000 y 5.000 euros para los ganadores.

Los visitantes también podrán elegir entre un millar de puestos de juego con consolas de última generación y realidad virtual para jugar a videojuegos antes de su lanzamiento oficial.

Entre el cartel de novedades de este año se encuentran títulos como "Final Fantasy VII Remake", "Grid", "Call of Duty: Modern Warfare", "Ghost Recon Breakpoint", "Medievil", "Dreams", "Concrete Genie", y experiencias de realidad virtual de juegos como "Marvel's Iron Man VR", "Blood and Truth" y "No Man's Sky".

La cita también contará con el espacio Manga-O-Ranma, el área dedicado a la cultura que rodea a los videojuegos con un concurso de Cosplay, ilustradores de manga y puestos de comida japonesa.

Como el año anterior, Madrid Games Week también contará con un espacio dedicado a los juegos clásicos, con una exposición de consolas y videojuegos antiguos.

Los videojuegos, según datos AEVI (2018), son la primera opción de ocio audiovisual en España con una facturación de 1.530 millones de euros, un 12,6 por ciento más que en 2017. Más del doble de cine y música juntos.