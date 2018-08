Vincent Cassel y Tina Kunakey se dan el sí quiero en el sur de Francia

El actor francés Vincent Cassel (51 años) y la modelo Tina Kunakey (21), natural de Toulouse, se dieron hoy el sí quiero en el ayuntamiento de Bidart, en el País Vasco francés, después de tres años de relación sentimental, según desveló hoy la prensa gala.

La pareja, que sorprendió al gran público esta semana con una portada compartida en la edición italiana de la revista Vanity Fair en la que hablaban de la boda y confesaban su intención de formar una familia, se convirtieron así hoy en marido y mujer.

El intérprete, ex marido de la actriz italiana Monica Bellucci, con quien comparte dos hijas de 8 y 14 años de edad, vistió un traje blanco con camisa rosa palo mientras la modelo, que llegó subida a un Bentley negro, se decantó por un vestido blanco con corpiño y falda de tul, acompañado de un ramo de flores silvestres.

La novia lució además el pelo suelto y rizado, al natural.

Cassel compartió la noticia con sus seguidores en Instagram, donde publicó una foto junto a su ya mujer con el título "OUI!", (¡SÍ!), seguido de un corazón y la fecha de la boda.

Según desvela la revista Paris Match, entre los invitados destacaron algunos amigos de la pareja, especialmente colegas de Cassel, como Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche, Leïla Bekhti, el humorista Elie Semoun, o el nadador olímpico Florent Manaudou.

La ceremonia se celebró sin inconvenientes aunque, según algunos medios locales, los servicios municipales tuvieron que limpiar las paredes del ayuntamiento que habían aparecido a primera hora de la mañana pintados con inscripciones como "matriomonio machista" o "sexclavista".

Kunakey, de padre marroquí original de Togo y de madre siciliana, nació y creció en esta zona del sur de Francia donde hoy se convirtieron en marido y mujer, concretamente en la turística localidad de Bidart, cercana a la ciudad de Biarritz.

"Esta mujer es mucho más joven de lo que hubiera imaginado, pero tú no eliges a la persona de la que te enamoras", dijo Cassel en Vanity Fair, donde compartió también su voluntad de construir una nueva familia con la modelo, que hizo sus primeros pinitos en la profesión en Madrid.

El actor explicó que cuando la conoció no sabía qué edad tenía, y confesó que se sorprendió al descubrirlo. "Pero pensé, bueno, así son las cosas", añadió.

La francesa, que ya adelantó que se habían comprometido a través de su cuenta en Instagram, el pasado mayo, explicó en la publicación que no se esperaba la petición de matrimonio, que tuvo lugar hace varios meses.

"Nunca habíamos hablado de ello. No le respondí en seguida porque no me lo esperaba para nada", antes de dar el sí quiero tras un tiempo de reflexión.