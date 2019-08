Viñetas llega a su XXII edición con una apuesta por las vías alternativas

El salón internacional del cómic Viñetas desde o Atlántico llega este año a su XXII edición, que se celebrará del 5 al 11 de agosto con la apuesta por un plantel de creadores que optaron por vías alternativas y únicas dentro del mundo del cómic.

El salón internacional del cómic ha abierto sus puertas este lunes en el Kiosco Alfonso, con decenas de actividades hasta el domingo, además de una serie de exposiciones repartidas por la ciudad, entre las que destaca la de Pedro Rey que tiene como protagonista a Tintín en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de A Coruña.

En el acto de presentación, el director de Viñetas, Miguelanxo Prado ha señalado que "estos 22 años" han participado en la iniciativa autores y autoras "desde los dos lados del Atlántico", que "han ido demostrando la profunda evolución que sufrió el cómic desde los años 80 del siglo pasado hasta llegar a nuestros días".

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de mostrar "la realidad más amplia del cómic", ya que esta edición quiere centrar la atención en propuestas divergentes y alternativas dirigidas a públicos fragmentarios para enseñar "un ecosistema mucho más rico y plural".

Uno de sus objetivos, ha apuntado, es "arañar un porcentaje de nuevos lectores", de personas que no estaban muy interesadas en los cómics pero las charlas consiguen despertar en ellas la curiosidad suficiente para que compren uno.

Abrirá el ciclo de charlas mañana Jorge Coelho, el portugués que encontró un espacio en el mundo editorial norteamericano, con muchas propuestas "alternativas" en el género de los superhéroes.

Después Antonio Navarro hablará de su "Homónimos", en el que teje un relato multiestilístico que ahonda en la exploración de la identidad encontrándose con personas que se han llamado como él "Antonio Navarro".

El miércoles, el mexicano Tony Sandoval habla de un documental autobiográfico que elabora después de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos sin papeles.

Por su parte, Isabel Greenberg acerca al salón su primera saga y sus fábulas feministas, exponiendo los originales de sus novelas gráficas más importantes como "The enciclopedia of Early Earth" y "The one hundred nights of Hero".

El jueves vendrá la charla del guionista ferrolano Abel Alves, autor de la novela gráfica "Sangre y sol" editada en Uruguay y de la obra "Segunda Venida", hecha en colaboración con el argentino Juan Caminador.

Viñetas también contará con la presencia de la poeta Yolanda Castaño que expondrá su obra "O puño e a letra" donde cuarenta dibujantes e ilustradores gallegos convierten en imagen o en viñeta otros tantos poemas de la autora.

Pero el salón también se sale de la vía alternativa y trae, en palabras del director, "a una de las grandes autopistas europeas del cómic", Tintín, personaje que llega en una exposición de la mano de Pedro Rey, uno de los coleccionistas más importantes de España.

Por su parte, el ilustrador David Sala pone su destreza gráfica al servicio de la adaptación literaria, la de la novela "El jugador de ajedrez", de Stefan Zweig.

Para finalizar las charlas, el sábado estará Albert Monteys, una firma indispensable en la historia de la revista El Jueves, autor de la serie "Tato" y de la serie digital "¡Universo!" con la que ganó el Premio Zona Cómic y el premio Cómic Barcelona a la mejor obra de autor nacional publicada en 2018.

En el acto de presentación, la alcaldesa, Inés Rey, ha ensalzado esta propuesta cultural que además ha llenado "la ciudad de personajes de cartón piedra", lo que ha calificado como "una forma amable y bonita" de acercar a la ciudadanía a este mundo.

Asimismo, ha admitido que el Ayuntamiento y A Coruña "deben seguir animando a todos los que quieren dedicarse a esta profesión" y elaborar propuestas para que puedan hacerse un hueco, ya que "no son buenos tiempos" para "los que alimentan nuestro imaginario".