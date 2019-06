Vitoria aguarda la subida del telón de un Azkena que promete rock muy variado

Vitoria aguarda la subida del telón del Azkena, un festival que cumple 18 años y promete rock muy variado con Stray Cats, Wilco, The B-52s y The Cult como platos fuertes entre más de 40 artistas repartidos en cinco escenarios durante dos jornadas, el viernes 21 y el sábado 22 de junio.

El escenario principal acogerá este viernes el regreso de Stray Cats que ofrecerán en la capital vasca su único concierto en España correspondiente a una seductora gira en la que regresan a sus orígenes con la conmemoración de su 40 aniversario.

Les seguirán los psicodélicos The B-52s, un cuarteto americano que comanda el rock alternativo desde hace muchos años y que acumula más de 20 millones de copias vendidas junto a varias nominaciones a los premios Grammy.

Con esta aparición que cierra su gira europea, la banda regresa a España tras más de diez años sin pisar un escenario nacional para celebrar como sus predecesores del viernes, sus 40 años en la música.

Los otros dos platos fuertes quedan para un sábado cargado de rock con la presencia de la banda de Chicago, Wilco, y The Cult que celebran el 30 aniversario de "Sonic Temple", el disco que les catapultó.

La banda liderada Jeff Tweedy se subirá al escenario en un concierto exclusivo en España, en el que el público del Azkena Rock podrá comprobar por qué cuenta con dos premios Grammy gracias a su rock alternativo.

Por su parte, los ingleses The Cult, con Ian Astbury a la cabeza, recuperarán el hard-rock de los 80 con su legendario álbum "Sonic Temple".

Además de los cabezas de cartel, destacará el punk norteamericano de Surfbort, con un directo explosivo que los convierte en uno de los grupos más prometedores del género.

Blackberry Smoke, herederos de Lynyrd Skynyrd, han despertado mucho interés con su rock sureño, mientras que los suizos The Hillbilly Moon Explosion pondrán a bailar al público con su rockabilly.

Una de las bandas más esperadas será Tesla,que regresan desde Sacramento diez años después de su última gira por España y presentan su nuevo disco. Iconos del hard rock desde los 80, la banda liderada por el carismático Jeff Keith ofrecerá un show cargado de potentes guitarras.

La actuación de los estadounidenses Lucero está marcada en la agenda de gran parte del público que vibrará con el country, el soul y el rock de esta banda que cuenta con un día propio en Memphis, una de las capitales mundiales de la música.

Por otro lado, la cantautora country Neko Case, que cogió más fuerza cuando comenzó en solitario al dejar atrás The New Pornographers, se presenta en Vitoria tras publicar su octavo álbum.

Tampoco hay que olvidar a la superbanda Deadland Ritual, formada por músicos de Black Sabbath, Apocalyptica o Guns n' Roses o la de Philip H. Anselmo & The Illegals, que manejan un repertorio íntegro de temas de Pantera y darán un toque más metal a la jornada del sábado.

Entre los conjuntos nacionales hay muchas expectativas puestas en los madrileños Morgan, donde la voz de Carolina de Juan ha pasado y pasará por numerosos festivales para corroborar un crecimiento meteórico en sólo seis años en los que "Sargento de hierro" se ha convertido en un himno.

A estas grandes bandas, se suma el escenario Trashville, que acogerá las propuestas más transgresoras con artistas como Blind Rage and Violence, Los Torontos, Pussycat & The Dirty Johnsons y The Courettes.

Asimismo, esta carpa recupera la lucha extrema mexicana, un espectáculo de llaves y acrobacias, con temibles luchadores enmascarados en tres emocionantes pases diarios.

De forma paralela, la Plaza de la Virgen Blanca volverá a servir de promoción del rock con dos jornadas matinales en las que participarán Tami Neilson y Danny and The Champions of The World.

Javier Domaica