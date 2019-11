Vuelve el emo: My Chemical Romance regresará para un único concierto

My Chemical Romance, héroes del emo y que llevaban separados seis años, anunciaron hoy que regresarán para un único concierto en Los Ángeles (EE.UU.).

"Como fantasmas para siempre...", escribió hoy el grupo estadounidense en su cuenta oficial de Twitter, en la que cuenta con 1,2 millones de seguidores pese a que la banda no estaba en activo, para desvelar que actuará el 20 de diciembre en el Shrine Expo Hall de la ciudad californiana

"Regreso" es el título que han puesto a ese concierto especial que, no obstante, no será para todos los bolsillos: las entradas, que se pondrán a la venta el 1 de noviembre al mediodía de Los Ángeles (19.00 horas GMT) costarán 149,50 dólares (el portal AXS no especificó si ese precio incluye gastos de gestión o no).

El grupo no desveló planes de una gira o disco de reunión y apuntó por el momento a esta actuación como un concierto único.

El anuncio tuvo un gran eco en las redes sociales: su mensaje en Twitter fue retuiteado por más de 72.000 personas y recibió más de 164.000 "me gusta".

Asimismo, muchos fans subrayaron que My Chemical Romance, un grupo con tendencia a la intensidad, la oscuridad y el dramatismo, aprovechó la fiesta de Halloween para anunciar su vuelta a los escenarios.

Originarios de Newark (Nueva Jersey, EE.UU.), My Chemical Romance se formó en 2001 y, posteriormente, se convirtió en uno de los grupos más populares y exitosos del emo gracias a temas como "Welcome to the Black Parade".

El último disco que sacó My Chemical Romance fue "Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys" (2010), ya que tres años después el conjunto divulgó un comunicado anunciando su separación.

"Estar en esta banda durante los pasados doce años ha sido una verdadera bendición. Hemos ido a sitios que nunca supimos que iríamos. Hemos podido ver y experimentar cosas que nunca imaginamos posibles. Hemos compartido escenario con gente que admiramos y, lo mejor, que son amigos. Y ahora, como todas las grandes cosas, ha llegado el momento de terminar", escribieron en su despedida.