Vuelven "Will & Grace" y "Embrujadas" y La 2 se va "Dfiesta"

El regreso de la pionera serie "Will & Grace" diez años después del final de su emisión fue un éxito que Movistar+ quiere repetir con su décima temporada, mientras que La 2 se va "Dfiesta" por España y Europa, con "Hundidos" se sumerge para descubrir pecios y HBO da una nueva vida a "Embrujadas".

En La 1 "Estoy vivo" se pasa a los lunes (22:30 horas) y trae un impactante descubrimiento sobre Ángela tras la emisión del partido de fútbol de UEFA Nations League entre España e Inglaterra (20:45).

La 2 prepara varios estrenos para el próximo fin de semana, ya que el sábado ofrece nueva temporada de su programa de producción propia "Qué animal", en el que la bióloga Evelyn Segura divulga curiosidades de la fauna y flora del distintos lugares del país (18:00 horas).

El domingo estrena a las 19:15 horas "Dfiesta en la 2", en el que Sara Escudero que recorre diversas localidades de España y Europa para conocer sus fiestas tradicionales más importantes, y a las 19:45 horas "Hundidos", programa presentado por el experto submarinista Karlos Simón que, navega por la costa española para descubrir pecios hundidos y la historia que se esconde tras ellos.

"Ven a cenar conmigo Gourmet Edition" (Cuatro) traslada al espectador la casa de Olfo Bosé, un espectacular ático donde el miembro más díscolo del clan Dominguín-Bosé sorprenderá a propios y extraños con su talento a los fogones.

Este mismo canal celebra el jueves una cita a favor de la visibilidad de las personas transexuales con la presencia de Lucas y Mateo, dos famosos "youtubers" gemelos y transexuales que vivirán sus respectivas citas en "First Dates" en busca de un amor que se les resiste.

Telecinco estrena el lunes a las 00:15 horas "España mira a La Meca", una serie de tres reportajes de investigación presentados por Ana Terradillos sobre la comunidad musulmana en nuestro país.

A Antena 3 llega el lunes a las 22:40 horas "Intercambio consentido", en el que ocho parejas al borde de la ruptura y dispuestas a salvar su relación participan en una "terapia radical" consistente en convivir como pareja con un completo desconocido con el asesoramiento de expertos.

Tras el éxito del regreso de "Will & Grace" diez años después del final de su emisión, Movistar+ estrena el sábado la décima temporada en la que Will (Eric McCormack) y Grace (Debra Messing) decidirán si continúan compartiendo piso.

Las peripecias de estos amigos, junto a sus inseparables Jack (Sean Hayes) y Karen (Megan Mullally), continúan como si nada hubiera pasado desde 1998, cuando llegó a la pequeña pantalla para convertirse rápidamente en una serie pionera al ser la primera protagonizada por un personaje abiertamente gay.

A su canal #0 regresa a partir del martes a las 22:00 horas "LocoMundo", programa cómico-satírico con Quequé al frente y Valeria Ros y Pablo Ibarburu como cómplices, además de los colaboradores de El Mundo Today para ofrecer detallados análisis de la estupidez humana que hasta ahora nadie se atrevía a elaborar.

También en #0 el historiador británico Michael Scott emprende la aventura de descubrir los misterios más profundos de El Cairo, Atenas y Estambul en "Ciudades ocultas", desde el jueves a las diez de la noche.

El viernes a las diez de la noche la plataforma estrena "Queen. Rock Montreal" sobre el único que la banda liderada por Freddie Mercury grabó de manera profesional y que con el paso de los años se ha convertido en un símbolo de la música en directo gracias a temas como "Bohemian Rhapsody", "We will rock you" o "Somebody to love".

El sábado, un día después de su estreno en Alemania, llega la primera temporada "Deutschland 86", continuación de "Deutschland 83", la odisea a ritmo de música pop de Martin Rauch, el joven espía que se enfrenta a una nueva manera de ver su mundo en mitad de la división cultural y política de la Alemania de los ochenta.

Y el domingo a las 22:00 horas Movistar+ acompaña la aventura "Kilian Jornet. Camino al Everest", película documental que repasa el camino de este aventurero hasta llegar a la cima más alta del mundo solo, sin oxígeno y de una sola tirada.

HBO estrena el lunes la nueva versión de "Embrujadas", basada en la popular serie original. Tras el trágico accidente de su madre Marisol (Valerie Cruz), Melanie "Mel" Vera (Melonie Diaz) y Maggie (Sarah Jeffery) descubrirán que tienen una hermana mayor, Macy (Madeleine Mantock) y que las tres no sólo son brujas sino que deben luchar contra las criaturas diabólicas que amenazan a la humanidad.

Ese mismo día llega a la plataforma la nueva serie de Lena Dunham ("Girls"), "Camping", sobre un grupo de viejos amigos reunidos en un campamento para celebrar un cumpleaños, encuentro que hará saltar por los aires las emociones y tensiones latentes.

El martes ofrece HBO la cuarta temporada de "Supergirl", en la que se une Nicole Amber Maines, actriz y activista transgénero, en el papel de Nia Nal/Dreamer.

La quinta temporada de "Younger" llega a TNT el lunes sumándose al movimiento #MeToo a través de un caso de acoso sexual protagonizado por el escritor estrella de la editorial.

El martes a las diez de la noche llega a FOX la décima temporada de "NCIS: Los Ángeles", que se afianza como una de las series derivadas (en este caso de "Navy, investigación criminal") más longevas de la televisión, y el jueves a la misma hora la novena de "Hawaii 5.0", versión actualizada de la mítica series de espías creada en 1968 por Leonard Freeman que, bajo los estragos de La Guerra Fría, seguía los complicados casos e investigaciones de una unidad de élite en dichas islas.

FOX Life ofrece la décimoquinta temporada de "Anatomía de Grey" doblada al castellano a partir del martes a las 22:10 horas, mientras que Nat Geo Wild estrena el miércoles "Serpientes en la ciudad", "reality" de seis episodios de una hora que acompaña a Simon Keys y a Siouxsie Gillet por la ciudad costera de Durban (Sudáfrica) en busca de las serpientes más peligrosas.

El domingo a las diez de la noche Historia estrena "Alcatraz, la evidencia perdida" sobre la fuga de la prisión más famosa de la historia con una innovadora pista que pone en marcha una nueva línea de investigación sobre el caso cerrado más notorio de Estados Unidos.

