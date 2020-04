Vuelven los mensajes en botellas por el coronavirus

"Abuelo, yo te mando tu vino favorito, tú quédate en casa"; "No puedo volver a España todavía, pero te mando este mensaje para que no me olvides". Son algunos de los más de 2.000 mensajes en botellas que se están enviando estos días en una iniciativa que recupera una vieja forma de comunicación.

En tiempos de coronavirus y aislamiento social, tras concluir la restricción de las actividades no esenciales, las bodegas Emilio Moro y Cepa 21 (Pesquera del Duero, Valladolid) han lanzado una campaña por la que, además de ofrecer descuentos del 25 por ciento en sus vinos, las envían a domicilio acompañadas de mensajes que quienes las compran mandan a sus seres queridos.

"Para la mujer de mi vida, por otros 25 años juntos. Te quiero"; "Gracias por sacar tu sonrisa y hacer esos días más amables y menos malos, como dice la canción", "Tengo un millón de abrazos reservados para cuando todo esto acabe. Os echo de menos, familia" o "El 10 de abril nos casaríamos, quiero regalarte esta botella para decirte sí quiero cada día hasta que esto acabe", son algunos de estos recuperados mensajes en botella que viajan por el país.

Son palabras de ánimo, de amor y de esperanza en el futuro -"Quiero que recordéis que aun nos queda mucho por brindar y que juntos saldremos de esta", dice un nieto a sus abuelos- que buscan "unir a las personas a través del vino y de transmitirles que juntos ganaremos esta batalla", explican los responsables de estas bodegas, que han anunciado que no aplicarán ERTE.

También ha recurrido a esta vieja técnica de comunicación Lolea, compañía que ha recuperado la sangría de calidad en España y que la exporta a 80 países, que en su web ofrece la posibilidad de mandar unas líneas "a esa persona tan especial y donde el factor sorpresa es el gran protagonista", indican desde la compañía, propiedad de Grupo Zamora (Cartagena, Murcia).

"La realidad nos está obligando a cambiar la manera de comunicarnos y de relacionarnos, pero los sentimientos perduran", añaden. Por ello, con "Mensaje en una Lolea" dan la posibilidad de comprar la botella en su tienda virtual y escribir un mensaje para su destinatario.