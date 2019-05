De Waal bebe de Goya y mezcla lo clásico y lo moderno en la Frick neoyorquina

La Colección Frick de Nueva York acoge desde este jueves la nueva instalación temporal del reconocido artista británico Edmund De Waal, en la que el escultor bebe de "La Forja" del pintor español Francisco de Goya para inspirarse en el uso del acero y mezclar el arte clásico y el moderno.

La casa museo que alberga la colección de arte del magnate del acero Henry Clay Frick es uno de los máximos referentes en Nueva York del arte europeo, y a las pinturas de Constable, Turner, Velázquez o Tiziano se suman ahora unas pequeñas esculturas de porcelana, acero y oro que juegan a contrastar los "ritmos" de las obras de arte que las rodean.

El acero presente en las obras no solo es una metáfora del magnate -se enriqueció con su comercio-, sino que bebe directamente de "La Forja" de Goya, tal y como explicó el propio De Waal (Nottingham, 1964), presente en la presentación de su nueva instalación, la primera del artista en Estados Unidos.

"Cuando me invitaron a hacer esta instalación y me preguntaba cómo acercarme a esta extraordinaria colección de colecciones, no dejaba de volver a esta imagen, "La Forja", y cuando la veía la escuchaba: el sonido del martillo sobre el metal, esa percusión. es como una pieza musical", detalló el artista y escritor junto a una de sus piezas, señalando la pintura del artista español.

El lienzo recoge a tres figuras, dos de ellas con ropas negras y sujetando y hierro al rojo sobre un yunque, mientras que otra, vestida de blanco, blande un gran martillo en alto, a punto de descender y golpear el metal.

Las nueve obras del británico se componen de cilindros de porcelana y metálicos, cajas de acero pintadas y cuencos de porcelana, algunos de ello con oro en su interior, así como grandes láminas de alabastro, todas ellas con la intención de resumir la vida de Frick y cómo surgió de la nada hasta convertirse en un gran coleccionista de arte.

En contraste con las grandes vitrinas que acogen las instalaciones -"umbrales" a su obra, según De Waal-, grandes pinturas de Tintoretto o Bellini, enormes relojes dorados o retratos del antiguo dueño del palacio inglés en medio de Manhattan, Henry Clay Frick.

Algunas de ellas se encuentran a plena vista y juegan con la vista del visitante que contemplan las obras. Otras se encuentran escondidas, a ras de suelo y entre libros, como una recompensa para quien quiere verlas todas.

Esta apuesta por el arte contemporáneo cuadra con la propia historia de la Colección Frick, explicó su director Ian Wardropper, por cómo el rico magnate del acero comenzó a hacerse con piezas de arte: durante treinta años, apostó por el contemporáneo, antes de lanzarse a adquirir piezas de los Antiguos Maestros para su colección.

De Waal ha recordado emocionado la primera vez que visitó la Frick, con diecisiete años y tras haber huido del instituto, y el impacto que tuvo en él la galería.

"Mi esperanza es que la gente entienda que esta instalación es un resultado de un romance de toda la vida con esta colección, que es un intento de conversar con el arte, con los espacios, con cómo la luz cambia dentro del edificio y con cómo el visitante se mueve por los espacios. Si funciona, estoy contento", detalla el creador.

La exposición se acompaña de un catálogo con un ensayo sobre las nueve piezas escrito por De Waal, así como entradas para cada una de las partes del recorrido a cargo de la conservadora del museo, Charlotte Vignon.

Álvaro Celorio