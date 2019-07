Weezer tira de clásicos para animar la última noche del Bilbao BBK Live

La banda estadounidense Weezer ha tirado de clásicos, temas propios y versiones de otros grupos, para animar la última noche del festival Bilbao BBK Live con un concierto que ha dejado buen sabor de boca gracias a canciones pegadizas y estribillos coreables.

Weezer era uno de los atractivos del festival este año desde que la organización anunció, en la primera jornada de la pasada edición, la presencia de los californianos en el Bilbao BBK Live como cabeza de cartel en la que ha sido su primera actuación en España en casi 20 años.

Los de Rivers Cuomo, compositor, guitarrista y cantante de la banda, han llevado al público congregado esta noche en el monte Kobeta a emprender un viaje musical a lomos de algunos de sus temas más destacados, pero también de otras bandas a las que han versionado.

El concierto de los californianos ha comenzado con el clásico “Buddy Holly” que aparecía en su primer disco, publicado en 1994, al que han seguido otros dos temas de ese disco, “Undone-The sweater song” y “Holiday”, para dar paso a la primera versión de la noche, el “Everybody wants to rule the world”, de Tears for Fears.

Y de ese modo ha transcurrido el resto de la actuación, con los clásicos que llevaron a Weezer a ser una de las bandas de rock alternativo más destacadas de la década de los 90, salpicados de las versiones de las canciones de otros grupos que la banda ha incluido en su reciente disco “Teal Album”.

Entre los temas propios de la banda de Rivers Cuomo han destacado “Beverly Hills”, con solo de guitarra incluido, “Hash Pipe”, “The world has turned and left me here”, “Pork and beans”, “My name is Jonas”, o la imprescindible “Island in the sun”, que ha sonado al final de concierto.

El apartado de versiones del concierto estelar de la jornada se ha completado con el “Happy together” de The Turtles, muy coreado por los asistentes, “Africa”, de Toto, y “Take on me” de A-Ha.

Antes de Weezer, ha actuado en el segundo escenario Damon Albarn, que ha vuelto un año después al Bilbao BBK Live tras actuar la pasada edición al frente de Gorillaz, pero en esta ocasión con The Good, The Bad & The Queen, otra de esas superbandas en las que el británico deposita su talento musical.

La banda, que completan el bajista Paul Simonon (The Clash), el guitarrista Simon Tong (The Verve) y el batería Tony Allen (Fela Kuti), publicó el año pasado, tras once de silencio, su segundo disco “Merrie Land” y en esta última jornada del festival ha ofrecido un delicioso concierto.

En el inicio, el peso ha recaído en su último disco, del que han encadenado “Merrie Land”, “Gun to the head” “Nineteen Seventeen”, The Great Fire” “Lady Boston”, “The Truce of twillight” y la balada “Ribbons”, para dar luego espacio a su anterior trabajo hasta concluir con un espectacular “The Good, The Bad & The Queen”.

Destacada también la actuación de Nathy Peluso, en el escenario principal, que ha cautivado con su voz y personalidad a un público que ha gozado de la fusión de salsa, blues y jazz latinos con temas como “Estoy triste” y “Hot butter”, “La sandunguera” o “Natikillah”.

A la misma hora, en otro de los escenarios, se podía disfrutar del punk de los suecos Viagra Boys con los temas de su disco “Street worms”, y antes compartían horario el rap de Nadia Rose y el rock del dúo español Cala Vento, en una muestra de la variedad musical que se puede encontrar en el festival vizcaíno.

El Bilbao BBK Live ha cerrado así su decimocuarta edición después de tres días de música en los que se ha podido escuchar en el recinto del monte Kobeta en las jornadas anteriores a artistas como Liam Gallagher, Tom Yorke, Vetusta Morla, Rosalía, The Stroke y Suede, entre otros.