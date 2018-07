Jack White abre hoy el Cruïlla, con David Byrne y NERD como cabezas de cartel

El rock de Jack White (exmiembro de The White Stripes) y el magnetismo de Bunbury abren hoy la novena edición del festival Cruïlla, que se prolongará hasta la madrugada del domingo e incluirá artistas de la talla de NERD, David Byrne, Prophets Of Rage, Gilberto Gil, Orbital, Kygo o Justice.

Jack White prestará hoy su nuevo disco "Boarding house reach" y también incluirá en el repertorio temas que han marcado su carrera, tanto en solitario como junto a Meg White.

En la misma jornada inaugural, Bunbury interpretará los temas de su nuevo trabajo "Expectativas", un disco contundente y crítico, que incluye canciones como "Cuna de Caín" y "Parecemos tontos".

Completan el cartel de hoy el blues de Seasick Steve y la música festival de Always Drinking Band y Rolling Vibes Collective.

Tras el precalentamiento de hoy, el festival arranca con fuerza mañana con 24 actuaciones, entre las que destaca NERD (la unión de Pharrell Williams, Chad Hugo y Shay Haley) y Prophets Of Rage, que aúna la rabia de Rage Against the Machine, Cypress Hill y Public Enemy.

El mismo día se podrá disfrutar de una leyenda viva de la música brasileña como es Gilberto Gil, de la electrónica de Kygo y del rey del dancehall, Damian "Jr Gong" Marley, hijo pequeño de Bob Marley.

El eclecticismo y la variedad de estilos que acoge es una de las marcas de la casa de este festival, que el sábado vivirá otra jornada intensa con David Byrne, Justice, The Roots y Orbital, entre muchos otros.

El director del festival, Jordi Herreruela, se ha mostrado satisfecho de poder "juntar auténtica historia viva de la música contemporánea con alguna de las apuestas más transgresoras de la actualidad" y ha destacado "la buena salud" de la música nacional.

En este último apartado ha destacado la presencia de bandas como Belako, Blaum, Elefantes, Ramon Mirabet, Joan Dausà, La M.O.D.A., Lori Meyers, Mi Capitán, The New Raemon e Izal, "con buenos horarios y en buenos escenarios".

Herreruela ha insistido en su intención de unir figuras consolidadas con bandas emergentes y se ha mostrado especialmente contento de contar con formaciones destinadas a convertirse en las estrellas de mañana, como Joana Serrat, Núria Graham, Bugzy Malone y The Last Internationale.

Una de las novedades de este años son las propuestas extramusicales con las que el Cruïlla pretende enriquecer la oferta.

La Fura dels Baus presentará "Dreams", una red humana en la que participarán discapacitados y personas aquejadas de alguna enfermedad mental y que se elevará a 40 metros de altura mediante una grúa de grandes dimensiones.

También se unirá a Cruïlla el Aquelarre de Cervera, una de las fiestas populares más importantes de Cataluña, que este año celebra su 40 edición.