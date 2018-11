El Whitney presenta la mayor retrospectiva de Andy Warhol en tres décadas

El Whitney Museum de Nueva York presentó hoy la mayor retrospectiva del legendario artista Andy Warhol que se ha organizado en EE.UU. en las últimas tres décadas, que recorre su carrera a través de algunas de sus obras más relevantes.

Unas 360 piezas cedidas por más de un centenar de contribuyentes de todo el mundo, tanto instituciones como propietarios privados, forman la muestra, que podrá verse en la pinacoteca de arte moderno desde el 12 de noviembre hasta el próximo 31 de marzo.

"La última gran exhibición que se organizó en EE.UU. fue hace 30 años, y siento que el trabajo de Warhol nunca ha sido investigado en profundidad, particularmente su trayectoria", explicó en una entrevista a Efe la comisaria de "Andy Warhol - From A to B and Back Again", Donna de Salvo.

El objetivo principal de la exposición, organizada por orden cronológico, es el de estudiar la evolución desde los primeros trabajos de Warhol desde 1948 a 1960, cuando el artista se centró en diseños para el sector publicitario tras llegar a Nueva York desde su Pittsburg natal, hasta sus últimas obras de los 80.

La falta de entendimiento del desarrollo de Warhol se debe, para De Salvo, a que la llamativa personalidad del artista hacía complicado que la atención del público estuviera centrada en su trabajo, en lugar de sus excentricidades.

"Eso ha sido sin embargo lo que siempre me ha interesado a mí, su trabajo y ver de cerca lo que hacía como artista y como pensador", apuntó la curadora del Whitney, que confesó que el gran volumen de obras del estadounidense hizo que la selección para la muestra fuera "abrumadora".

El Whitney ha reunido obras tan conocidas como sus célebres latas de sopa Campbell's, cedidas para esta exposición por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), como su versión de "La Última Cena", protagonizada por un estampado de camuflaje, creado un año antes de su muerte, en 1987, y considerada una de sus piezas más personales.

Los retratos de Warhol del dictador comunista Mao Zedong también juegan un papel protagonista, con la exhibición tanto de una versión maquillada del líder chino, un cuadro de grandes dimensiones creado en 1972, como un grupo de coloridas serigrafías que diseñó ese mismo año.

Sus llamativas flores sobre oscuros fondos, así como los vivos retratos de importantes personalidades, desde Marylin Monroe hasta Mohamed Ali, Liza Mineli, Giani Versace o Truman Capote, se incluyen en la extensa exposición.

Además de sus piezas más conocidas, De Salvo ha querido incluir algunas de las obras menos populares entre el público general, como su serie "Death and Disaster", de los años 60, que retrata impactantes y tenebrosos momentos.

"El público general suele leer a Warhol desde la lente del popart, que siempre es brillante y divertido, no ve su lado oscuro", expresó la comisaria, que ha pasado cerca de cuatro años investigando y tratando de localizar algunas de las obras, que se encontraban en manos privadas.

"Es importante ver su toda carrera. No se puede ver a un artista sólo desde una década, sino que es la actividad de toda una vida", destacó.

De Salvo, que conoció personalmente a Warhol en el año 86, poco antes de morir por un fallo cardíaco cuando se recuperaba de una operación, ha viajado durante años por todo el mundo en búsqueda de algunas de las obras menos populares y que habían quedado en manos privadas, lo que complicó sus labores de investigación.

Como el impactante y gigantesco "Sixty-Three White Mona Lisas", pintado en 1979 y que consiguió encontrar a las afueras de Zúrich, en manos de Bruno Bischofberger, un coleccionista de arte.

La gran fama que rodeó al artista desde prácticamente el inicio de su carrera le llevó a contar con muchos recursos para producir, pero también fue lo que impidió que el público tomara en serio sus ideas y sus obras de arte.

"La fama era buena, pero también creo que trabajó en su contra porque minaba su imagen de artista", opinó la experta en Warhol. "Era difícil para la gente ver su trabajo con seriedad", aseveró.