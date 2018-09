Will Smith se regala "Está rico", una canción con Marc Anthony y Bad Bunny

Will Smith anunció hoy la publicación de la canción "Está rico", grabada junto a los puertorriqueños Marc Anthony y Bad Bunny y que lanzará en plataformas digitales en la misma semana en que cumplió cincuenta años.

"No, no vamos a parar... La semana de cumpleaños sigue mañana... Voy a sacar música nueva", escribió Smith en su cuenta de Instagram, en un mensaje que acompaña con un video en el que se le ve interactuar y cantar junto a Marc Anthony el tema, que será publicado este viernes.

"Está rico" supone una nueva colaboración de Smith con artistas de la música latina, tras cantar junto a los colombianos de Bomba Estéreo "Fiesta", una canción de 2015 y que se concretó tras conocer a la agrupación mientras filmaba en Colombia la película "Focus".

El artista, que se dio a conocer en la década de 1990 al protagonizar la serie de televisión "The Fresh Prince of Bel-Air", ha continuado su contacto con representantes de la música latina, como ocurrió este año con "Live It Up", la canción oficial del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, que interpretó al lado del reguetonero boricua Nicky Jam y la cantante kosovar Era Istrefi.

Tanto Smith como Marc Anthony y Bad Bunny anunciaron este jueves en sus redes sociales la colaboración, grabada en Miami, en el sur de Florida.

Nominado en dos ocasiones al Óscar ("Ali", 2001; y "The Pursuit of Happyness", 2006) y con cuatro Grammy en su haber por su carrera musical, Smith asegura en su perfil de Instagram que sigue siendo "el mismo chico de West Philadelphia".

El día de su cumpleaños, el 25 de septiembre, Will Smith se lanzó al Gran Cañón, en Arizona, desde un helicóptero haciendo "puenting", según se ve en sus redes sociales.