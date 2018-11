Willy Toledo: "Lo de Dani Mateo es peor que lo mío, es demencial"

El actor Willy Toledo, procesado y a la espera de juicio por cagarse en Dios y en la Virgen María, cree que el caso del humorista Dani Mateo, imputado por sonarse los mocos con una bandera de España durante un "sketch" televisivo, es más grave para la libertad de expresión que su caso.

"Han detenido a un actor por hacer un personaje. En mi caso fui yo, Guillermo Toledo, quien hizo unas declaraciones que a alguien le puede parecer blasfemia, pero detener a actores en el ejercicio de su oficio es demencial", ha señalado en declaraciones a Efe.

Toledo promociona estos días la película "El Rey", dirigida por Alberto San Juan y en la que participa poniéndose en la piel de varios personajes, desde Salvador Puig Antich a Chicho Sánchez Ferlosio o Juan Luis Cebrián.

La película es una revisión crítica de la Transición española a través de la figura de Juan Carlos I y adapta la obra de teatro homónima que representaron en el Teatro del Barrio el año pasado.

En opinión de Toledo, la represión y la censura nunca han desaparecido en España y pone como ejemplo el caso de Albert Pla cuya canción "Carta al rey Melchor" fue "censurada y prohibida en los medios durante el felipismo".

El actor considera que lo suyo es "un juicio por blasfemia" aunque con la reforma del Código Penal "ahora lo llaman delito contra los sentimientos religiosos, porque se ve que blasfemia no casaba con democracia".

Al mismo tiempo ha lamentado, más allá del juicio, los problemas que tiene para trabajar debido a sus opiniones políticas.

"El cine está en manos de Telecinco, Antena 3 y TVE, no se hace una película si no están ellos, o sea que tres comités lo deciden todo. La democracia española me prohíbe trabajar por defender lo que ellos llaman la dictadura cubana, es retorcido", ha subrayado.