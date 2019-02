La peruana "Wiñaypacha" gana premio en Festival de Cine Global Dominicano

El largometraje peruano "Wiñaypacha", la primera película en lengua aymara, ganó el premio Mejor Ópera Prima Ficción del duodécimo Festival de Cine Global Dominicano (FCGD), dedicado a Corea del Sur y que concluyó este miércoles en Santo Domingo.

La muestra otorgó a "Eduardo Galeano vagamundo" el galardón como Ópera Prima Documental, según destacaron sus organizadores, al anunciar que su próxima versión se celebrará del 29 de enero al 5 de febrero de 2020 con España como país invitado.

El festival también otorgó el Premio del Público, que obtuvo la cinta dominicana "Colours", del director Luis Cepeda.

Mientras que en la categoría de Cortos Global el primer lugar fue para "A la deriva" (República Dominicana), el segundo para "Madres de Luna" (España) y el tercer lugar fue para "Ani" (México).

"Wiñaypacha" (eternidad, en aimara), es la ópera prima del director peruano Óscar Catacora y narra las vivencias y peripecias de Willka y Phaxsi, una pareja de aimaras octogenarios que viven en algún lugar remoto de los Andes abandonados por su hijo, al que constantemente esperan que regrese.

La cinta fue rodada en el nevado Allincapac, distrito de Macusani, Puno (una región peruana donde se habla aymara), a 5.000 metros sobre el nivel del mar.

En la última jornada del festival se exhibieron "Miriam miente", "La ley del embudo", "Dong Ju; "The portrait of a poet", "La camarista", "Eduardo Galeano vagamundo", "Colours", "Wiñaypacha" y "The nile hilton incident".

Entre los invitados especiales del Festival Global destacaron el jurista español Baltasar Garzón quien asistió a la presentación del documental "The Code", del que es uno de los protagonistas.

El documental, dirigido por Carles Caparrós, trata sobre la lucha de un centenar de jueces, fiscales y abogados por construir un nuevo código de la jurisdicción universal que permita que, además del genocidio y los crímenes de guerra, acciones como especular con alimentos de primera necesidad, emitir bonos basura, despilfarrar dinero público o contaminar a gran escala sean denunciables internacionalmente y considerados crímenes contra la humanidad.