Wisin y Yandel regresan al mercado musical con un nuevo disco de puro reguetón

Los reguetoneros puertorriqueños Wisin y Yandel lanzarán este viernes su nueva producción, "Los campeones del pueblo", el cual dijeron a Efe que "hará historia" en la industria musical por su plan de regresar a crear temas de puro reguetón, tal y como hicieron en los inicios de sus carreras.

Esa misión de volver a deslumbrar con su intenso estilo del género urbano, conocido como "dembow", lo plasmaron en dos temas que al momento el dúo promociona en las plataformas digitales, "Reggaetón en lo oscuro" y "Guaya".

"Es la música que nos identifica", destacó Wisin en entrevista con Efe, después de completar el pasado domingo ocho presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico de San Juan como parte de su gira internacional, "Como Antes Tour".

"Será un disco espectacular, con mucho reguetón. La gente se lo va a disfrutar", afirmó "El sobreviviente", como se le conoce a Wisin.

El disco, el décimo dentro de estudio del llamado "Dúo de la historia" y el primero juntos desde "Los líderes" en 2012, incluirá las colaboraciones de los reguetoneros puertorriqueños Ozuna, el dúo de Zion y Lennox y Farruko, así como los traperos Bad Bunny y Miky Woodz y el colombiano Maluma.

El dominicano Romeo Santos completa el listado de invitados.

"Esto es un disco que desde el principio vas a bailar reguetón y rumba", aseguró Wisin.

"Ha sido el disco más rápido que hemos hecho. Fue algo que fluyó. Ya ambos teníamos las ideas y lo completamos como un rompecabezas", agregó Yandel.

Sobre la participación de Bad Bunny en el tema "Dame algo", Yandel contó que el tema es en reguetón, pues fue el primero quien propuso cambiar su estilo del trap al reguetón.

"Le quedó brutal", aseguró Yandel sobre la interpretación de Bad Bunny, considerado el máximo exponente del trap latino a nivel mundial.

"Hacer un disco con Yandel no es algo nuevo. Cuando uno produce las cosas, se hacen espontáneas. Lo importante es no imponer una canción, sino que fluyera", agregó Wisin.

Igualmente, el dúo también promociona el vídeo musical de la colaboración de Ozuna en el tema "Callao".

El viernes, consecuentemente con el lanzamiento de su nueva producción, también aprovecharán para lanzar el vídeo musical de "La luz" que hicieron junto a Maluma.

Mientras, la colaboración de Miky Woodz es la única al estilo de trap.

Sobre este nuevo estilo musical en el mercado latino, Wisin y Yandel lo apoyan.

"Es un movimiento que está dando durísimo y es otro tipo de ritmo. A mí me encanta. No me es necesario hablar malo en sus temas, pero sí hacerlo de manera profesional y que la gente lo asimile", dijo Yandel, quien ha grabado temas de trap, como "Explícale" junto a Bad Bunny.

Parte del éxito que tiene el trap latino es su accesibilidad y rapidez de difundir sus trabajos musicales en las plataformas digitales, una práctica muy diferente a hace al menos diez años.

"Esas plataformas están controlando lo que es bueno o malo", dijo Yandel, mientras que Wisin opinó que esa accesibilidad le da a una persona "la oportunidad de analizar lo que te gusta y nos da la oportunidad de lo que el público quiere escuchar".

Es por eso que el disco "Los campeones del pueblo" es dedicado completamente al reguetón, según dijo Wisin.

El nuevo álbum, así como la gira "Como Antes Tour" fue la primera del dúo en más de cinco años desde que los reguetoneros anunciaron su separación, asegurando así que comenzarían su carrera como solistas.

Por la separación Yandel, quien en el 2003 ya había hecho un disco en solitario llamado "Quién contra mi", sacó al mercado tres álbumes más: "De líder a leyenda" (2013), "Dangerous" (2015) y "Update" (2017).

Wisin también aprovechó su tiempo de separación para producir tres álbumes de estudio en solitario: "El regreso del sobreviviente" (2014), "Los vaqueros 3: La trilogía" (2015) y finalmente su más reciente álbum, "Victory", publicado en 2017.