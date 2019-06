Woody Allen y su banda de jazz llevan New Orleans a los Jardines de Pedralbes

El cineasta y clarinetista Woody Allen ha visitado este martes Barcelona en su condición de músico de jazz y ha interpretado junto a The Eddy Davis New Orleans Jazz Band una selección de temas clásicos de Johnny Dodds, Jimmie Noone y Louis Armstrong, entre otras leyendas del género.

El elegante espacio de los Jardines de Pedralbes ha sido el elegido por Allen y su banda para el segundo concierto en España de su gira europea, que recaló el pasado domingo en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Con un estilo musical que mezcla jazz y blues, y la cadencia de ritmos pausados, tranquilos y relajantes, Allen y el grupo de veteranos músicos que le acompaña hace décadas han llevado a Barcelona la atmósfera de los clubes y las bandas de New Orleans.

Mientras en Estados Unidos algunos consideran que su gira por Europa es, en realidad, una huida hasta que pasen los escándalos relativos a su vida personal y familiar, en España Allen está recibiendo los aplausos de su público más incondicional.

Tras su concierto en Barcelona, Allen visitará Madrid el próximo 20 de junio y después tiene previsto pasar en España parte del verano porque a partir del 10 de julio rodará en San Sebastián una comedia romántica.

Protagonizada por Christoph Waltz y Elena Anaya, será el filme número 51 en la carrera del director estadounidense, premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2002.

Woody Allen lleva toda la vida combinando su carrera de cineasta con su pasión por el jazz y desde hace 36 años toca con la misma formación.

Su primera gira europea fue hace 23 años, cuando ofreció 19 conciertos en 21 días, que fue inmortalizada por el aclamado documental "Wild Man Sings the Blues", filmado por la directora Katherine Bigelow.