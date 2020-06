Ana Belén, XX Premio Corral de Comedias del Festival de Almagro

La actriz y cantante madrileña Ana Belén ha sido galardonada hoy con el XX Premio Corral de Comedias del Festival de Almagro, que recibirá en una ceremonia en esa localidad manchega el próximo 14 de julio, el mismo día que dará comienzo la 43 edición del único certamen del mundo consagrado al Siglo de Oro.

El premio, "otorgado por unanimidad absoluta" por el Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, es un reconocimiento a su trabajo teatral, "tan conocido, tan importante, tan transversal" y a su notable dedicación "en muchos momentos de su carrera" a los clásicos hispánicos de teatro en verso, indica el certamen en una nota.

Entre sus trabajos, Almagro cita su "legendaria" interpretación en ese festival de "La hija del aire", de Calderón, bajo la dirección de Lluís Pascual.

"Su impecable capacidad de decir el verso, su elocuencia, su inteligencia como actriz, su luz en el escenario... son tantos los motivos que justifican este premio que cualquier cosa que podamos decir se queda corta", señalan sobre su fallo.

"Los premios son muy bien recibidos. Siempre pienso cuando me dan la noticia 'han llamado a otra antes, no la han encontrado y me lo han dado a mí'... porque '¿yo qué he hecho? No he hecho nada muy especial'", explica la actriz en un vídeo facilitado por el festival.

La premiada, cuyo nombre real es María Pilar Cuesta (1951) compatibilizó desde el comienzo con la música, la televisión y el cine: ha hecho más de 40 películas; 36 trabajos musicales y una treintena de obras de teatro.

Su debut sobre las tablas fue de la mano de su "pigmalión", su maestro y "segundo padre", Miguel Narros, con la obra "Numancia", de Miguel de Cervantes, que hicieron en el Teatro Español a mediados de los años 60.

"Narros ha sido vital, porque yo podría haber seguido por un camino que era un callejón sin salida obviamente, que se estaba acabando, que era el mundo de los niños prodigio, tenía una tapia. Podría haberse destrozado mi vida, o esto que me ocurrió de conocer a Narros y abrirse un camino que no sabía ni que existía", relata.

"Hicimos dos Shakespeare y, todo lo demás, Siglo de Oro. Entonces todo mi aprendizaje en el teatro viene de ahí, de esa raíz del teatro clásico", explica la actriz.

"Los clásicos nos hablaron de cosas que ahora entendemos perfectamente, nunca han dejado de estar de moda. Siempre han estado ahí, intocables, y nos siguen interpelando, nos siguen contando cómo somos, cómo somos en este momento y nos podemos acercar de infinitas formas", asegura.

Ana Belén ha interpretado en el teatro clásico obras como "El burlador de Sevilla", de Tirso de Molina; "Las mujeres sabias", de Molière; "El rufián castrucho", de Lope de Vega; "Don Juan Tenorio", de José Zorrilla; "Las mocedades del Cid", de Guillén de Castro; "El condenado por desconfiado", de Tirso de Molina; "La hija del aire", de Calderón de la Barca o "Hamlet", "El mercader de Venecia", "Medida por medida" y "El rey Lear", de Shakespeare.

El Premio Corral de Comedias se suma a una larga lista de reconocimientos y galardones para la madrileña, entre los que destacan el Goya de Honor (2017) y el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical (2015).