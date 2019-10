Zahara e Iván Ferreiro, juntos en un concierto "único" el 20 de diciembre

Zahara e Iván Ferrero han anunciado este miércoles que el próximo 20 de diciembre ofrecerán en IFEMA, Feria de Madrid, un concierto conjunto en el que compartirán "repertorio, invitados y músicos" antes de que el gallego se tome un largo descanso.

Será "una oportunidad única", han dicho ambos artistas en rueda de prensa y también casi "inédita", ya que nunca se habían reunido en un escenario en un formato tan extenso como este.

"Con él siempre voy sin miedo a tirarme donde sea y esa química había que desarrollarla", ha explicado Zahara sobre lo que les impulsó a organizar el concierto que llevará por título "Contrapunto".

"Nos resulta muy natural tocar juntos", ha insistido el exintegrante de Piratas ante un proyecto en el que cruzarán sus respectivas bandas ("nuestras familias", ha dicho).

También los repertorios de cada uno volarán a la voz del otro y así se podrán escuchar "Hoy la bestia cena en casa" en la reinterpretación de Ferreiro ("a la que más ganas tengo es a la del 'Miau, miau'", ha dicho entre risas).

"Yo he versionado siempre que puedo su 'Turnedo' y me apetece mucho hacerla en el concierto. También me hace mucha ilusión cantar 'El leñador' todos juntos, porque él una vez la versionó y la hemos cantado a dúo en acústico, pero no así", ha apuntado Zahara.

Será un espectáculo fresco, abierto incluso al error. "Ambos tenemos un imán para el desastre", han bromeado, ante una producción y escenografía que aún tienen que desarrollar.

Por exitosa que resulte la velada no habrá más conciertos, han insistido, sobre todo porque Ferreiro "desaparecerá durante un año o dos" para descansar de su recién concluida gira personal y para escribir el disco que sucederá al álbum de versiones de Golpes Bajos "Cena recalentada" (2018) y a su último trabajo de temas inéditos, "Casa" (2016).

Tampoco Zahara ha estado quieta. La artista jienense, que sigue de gira con su exitoso "Astronauta" (2018), promociona también estos días su primer poemario, "Teoría de los cuerpos".

Las entradas se pondrán a la venta este viernes, 4 de octubre, a partir de las 10 horas en Ticketmaster y El Corte Inglés, como únicos puntos de venta oficiales. El coste será de 34 euros para los primeros 1.500 compradores y luego se establecerá en 39,50 euros.