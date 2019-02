Ze García cierra el primer día de la 080 con un guiño a Maria Antonieta

La firma catalana Ze García ha clausurado el primer día de la pasarela 080 Barcelona con una colección con un guiño a Rose Bertin, 'ministra de moda' de la reina María Antonieta de Francia.

"Bertin fue una mujer independiente y transgresora, pionera en cuanto a estilo", según el diseñador de la marca, José María García, que en su "misión" por realzar la mujer en cada una de las etapas de la historia ha creado una colección de inspiración barroca, con un aire minimalista y contemporáneo, que apuesta por colores naturales y acabados con líneas puras.

Las modelos han lucido grandes lazos, tonos nude, mangas abullonadas, colas, telas adamascadas y tules, culminando el desfile con una impresionante creación floral a modo de tocado que, combinado con un elegante vestido de novia, ha levantado al público de sus asientos para recibir al diseñador entre ovaciones.

García ha confesado que en esta colección ha encontrado "el sentido histórico" de su etapa como diseñador y el origen de sus predecesores, además de descubrir los primeros pasos de su "amor eterno": la alta costura.

Este lunes también han desfilado las firmas Teoh & Lea, Maite by Lola Casademunt, Sita murt/, Escorpión, Chulaap y Naulover, muchas de las cuales han dedicado sus creaciones a ensalzar a la mujer, al igual que García.

Teoh & Lea y Escorpión se han apuntado a la tendencia del "see now, buy now" (lo ves, lo compras) y han presentado sus colecciones para primavera/verano a diferencia del resto de marcas, que han seguido la costumbre de mostrar en la primera semana de la moda del año sus propuestas para otoño/invierno.

El grafismo, los ochenta y la tendencia "sport" en su versión más elegante han inundado la pasarela durante el desfile de Teoh & Lea, firma que ha apostado por la combinación de piezas románticas y bohemias, con volantes en las mangas, calados que dejan ver la piel, piezas "color block" y flores victorianas en tejido "patchwork".

Por su parte, Escorpión Studio Barcelona ha presentado una colección repleta de tonos plata, nacarados, puntos flúor, formas "boho" e inspiración hippie, estampados "tie-dye", gorros y bolsos de crochet, y prendas muy fluidas, en una reivindicación de la mujer como "joya de la naturaleza que brilla con luz propia".

Sita murt/, por su parte, ha dedicado su propuesta para el próximo otoño/invierno 2019-20 a las "mujeres que abrieron el camino" en el mundo del arte cuando éste era exclusivamente masculino, apostando sobre la pasarela por la superposición de materiales, colores y estampados, una paleta vibrante de colores, y patrones y volúmenes muy femeninos.

El primer diseñador internacional de la 080 ha sido el tailandés Chu Suwannapha, fundador de la marca de moda sudafricana Chulaap, que hoy ha presentado una colección fruto de la mezcla de motivos orientales, grabados africanos del "afro contemporáneo" y la cultura tailandesa, en la que han destacado las capas de estampados, los colores vivos y las texturas.

Una de las estrellas de la jornada ha sido la modelo Helen Lindes, que ha desfilado embarazada de seis meses con un espectacular vestido rojo de lentejuelas para la firma Maite by Lola Casademunt, quien con su colección ha trasladado a los asistentes a las calles de Nueva York, "llenas de mujeres activas y románticas, que no pierden nunca su estilo superchic", según Maite Gassó, directora artística de la marca.

Por último, Naulover ha hecho una propuesta que viaja desde el arte óptico de los años 60 hasta la actitud arriesgada de los setentas y los noventas: un "patchwork de tendencias atemporales" entre las que destacan la pata de gallo, el tartán, el estilo Liberty, el animal print o el tweed.