Los hermanos Zellner, "la joya del cine indie americano", abren Americana Film Fest

El festival de cine independiente norteamericano de Barcelona, el Americana Film Fest, ha presentado este martes la retrospectiva que dedica a los cineastas David y Nathan Zellner, "la última joya oculta del indie americano", en palabras de los organizadores.

Este ciclo retrospectivo tendrá lugar entre el 6 y el 31 de marzo e incluirá cuatro de los cinco largometrajes anteriores de los directores -"Kumiko, the treasure Hunter", "Kid-thing", "Frontier" y "Goliath"-, además de una sesión con sus primeros cortos.

Los Zellner presentarán asimismo la "premiere" española de su película "Damsel", aspirante al Oso de Oro en Berlín y protagonizada por Mia Wasikowska y Robert Pattinson, que tendrá lugar mañana miércoles a las 20 horas en la Filmoteca de Catalunya.

Según han explicado hoy ambos directores, "Damsel" se construye como un "western" clásico en clave de comedia que desmitifica las bases del género, deconstruyendo los prototipos masculinos y los clichés femeninos con un tono irónico y paródico.

En cuanto a su obra, ambos han coincidido en que no están interesados en hacer "cosas que se hayan visto antes", sino que lo que les interesa es "producir películas frescas, nuevas e interesantes, que no busquen proyectar mensajes, sino centrarse en personajes e ideas determinadas".

Por sexto año consecutivo, el festival mostrará del 5 al 10 de marzo una selección de los mejores largometrajes, cortos y documentales premiados en festivales como Sundance, Tribeca o SXSW, pero que no han llegado a la cartelera generalista.

Algunos de los títulos que han levantado más expectación este año son la película "We the animals", de Jeremiah Zagar, ganadora del premio especial del jurado en Sundance Next, y el documental "Monrovia. Indiana", de Frederick Wiseman, una radiografía del pueblo de EE. UU. donde Trump sacó más porcentaje de votos.