Zhang Yimou trae al festival de Toronto su épica claroscura "Shadow"

Tras su estreno en la Mostra de Venecia, el director chino Zhang Yimou trae hoy al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) su largometraje épico "Shadow" sobre uno de los periodos más sangrientos de la historia de China.

"Shadow", interpretada entre otros por Deng Chao, Sun Li y Zheng Kai, es uno de los dos estrenos programados hoy por TIFF en la sección de Galas, reservada por la organización del festival canadiense para las películas más destacadas de cada jornada y con aspiraciones a llegar a los Óscar.

La segunda cinta del programa de Galas es "The Public", del director estadounidense Emilio Estevez, en la que también interviene como actor junto a Jacob Vargas, Gabrielle Union, Taylor Schilling, Jeffrey Wright, Christian Slater, Jena Malone y Alec Baldwin.

Con "Shadow", Zhang Yimou ha vuelto a asombrar a la crítica y al público rodando una película, donde el claroscuro predomina en su iluminación, frente los rojos que caracterizaron algunos de sus anteriores filmes, como "Hero" (2002) o "La casa de las dagas voladoras" (2004).

Esta vez, el director chino narra la batalla en uno de los reinos chinos y las intrigas palaciegas paralelas a las que se tiene que enfrentar un brillante estratega militar para conquistar una ciudad amurallada.

Mientras, "The Public" es una exploración de algunos de los problemas sociales más graves que afectan hoy en día a Estados Unidos: las enfermedades mentales, los sintecho y la utilización de la Policía para reprimir a las poblaciones más marginadas.

Si "The Public" no parece que vaya a llegar a la carrera de las preciadas estatuillas doradas de Hollywood, la que sí que podría hacerlo es "A Star is Born", aclamada hoy por la crítica tras ser protagonista ayer de la sección Galas del TIFF.

Ese filme supone el debut como director del actor Bradley Cooper con Lady Gaga como intérprete.

Como señaló hoy "Hollywood Reporter", al parecer "Cooper puede dirigir y cantar y Lady Gaga puede actuar, lo que deja a Warner Bros. con un candidato" para los Óscar con la cuarta reiteración del clásico título de Hollywood "A Star is Born".

Por otro lado, TIFF ha programado para hoy el estreno en Norteamérica de "ROMA", del director mexicano Alfonso Cuarón, un film semiautobiográfico, que narra la vida de una familia de clase media mexicana en la década de los 70, y que acaba de llegar de Venecia, donde ha sido coronada como mejor película en la 75 edición de la Mostra.

Entre los filmes en español, este lunes también está previsto el estreno mundial de "Quién te cantará", del realizador español Carlos Vermut e interpretado por Najwa Nimri, Eva Llorach, Carmen Elías y Natalia de Molina.

En esta película, Nimri interpreta a Lila, una conocida cantante que ha desaparecido del mundo de la música durante una década y que necesita la ayuda de una de sus seguidoras (Llorach) para recordar cómo actuar en público de la misma forma que en el pasado.

Otro estreno mundial es "Rojo", una coproducción entre Argentina, Brasil, Francia, Holanda y Alemania, del director argentino Benjamín Naishtat ("Historia del miedo", 2014), y que cuenta con Darío Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro y Diego Cremonesi.

El filme se desarrolla en la Argentina de mediados de la década de los 70 y se centra en la historia de un abogado de una pequeña localidad, cuya tranquila vida peligra cuando un detective empieza a hacer preguntas.

De Argentina, TIFF también ha incluido hoy las proyecciones de "Sueño Florianópolis", de Ana Katz ("El juego de la silla", 2002), y "La Quietud" de Pablo Trapero, con Martina Gusman, Bérénice Bejo, Édgar Ramírez y Joaquín Furriel.

Del cine chileno, el festival acoge hoy el estreno norteamericano de "Tarde para morir joven" de Dominga Sotomayor ("De jueves a domingo", 2012) con Demian Hernández, Antar Machado y Magdalena Tótoro.

También este lunes se proyecta la única película costarricense de la 43 edición del TIFF, "Cascos indomables", de Neto Villalobos con Arturo Pardo, Daniela Mora y Harvey Monestel.

La jornada se completa, por parte de las películas de habla española, con "Pájaros de verano" de los colombianos Cristina Gallego y Ciro Guerra; "La Camarista", la opera prima de la mexicana de Lila Avilés; y la uruguaya "Belmonte", la cuarta película de Federico Veiroj con Gonzalo Delgado, Olivia Molinaro Eijo y Tomás Wahrmann.