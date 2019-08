Ziggy Marley llama a la revolución pacífica sin odio en el Rototom Sunsplash

El cabeza de cartel del Rototom Sunsplash 2019, Ziggy Marley, ha llamado hoy a la revolución pacífica y a la rebelión rechazando el odio y la violencia en un concierto enérgico que ha abarrotado el Main Stage de miles de asistentes dispuestos a seguir sus órdenes.

El ocho veces ganador de un premio Grammy, e hijo varón mayor de Rita y Bob Marley, llegaba al Rototom como cabeza de cartel y con esa expectativa especial que despierta cada descendiente de Marley cuando visitan el festival.

A la 1.00 de la madrugada Ziggy Marley ha saltado al escenario principal para desgranar los temas de su último álbum "Rebellion Rises" (2018), agarrado a su experiencia y a la soltura que dan 30 años de carrera a sus espaldas.

Comenzó su andadura aún siendo niño iniciado por su padre, como integrante de Ziggy Marley & The Meoldy Makers, y ha continuado hasta hoy, con siete álbumes aclamados internacionalmente como solista y con su última gira en marcha en la que hace un llamamiento al levantamiento pacífico, dejando claro que los líderes políticos actuales son "fake" (falsos) y que es necesario reclamar la justicia y los derechos humanos.

Así lo ha hecho hoy sobre las tablas del Main Stage con canciones como "Rebellion Rises", "Justice", "I Will Be Glad", "Amen", "I Am A Human", "Personal Revolution", "See Dem Fake Leaders", "We Are The People" o "Love is my Religion".

Pese a la lluvia caída durante la tarde y el viento fresco de la noche, el recinto de conciertos de Benicàssim estaba totalmente abarrotado, convertido en esa gran aldea donde compartir tiempo de ocio, pero también una forma de vivir.

Un modo de vida, que según ha pedido Ziggy Marley, debe rechazar los principios que alimentan el odio o la violencia y levantarse pacíficamente por los derechos humanos, porque, se ha preguntado "¿dónde están los derechos de los niños, o de las mujeres?".

La noche ha tenido otro momento festivo y con gran respaldo de público con el concierto con sonido único y fascinante de los navarros Iseo & Dodosound, también en el escenario principal con su mezcla de reggae, dub y trip hop y tras ellos, el "reggae roots" que tanto visita los escenarios del festival -especialmente este año- ha vuelto a sonar con uno de sus grandes exponentes, el jamaicano Bushman.

Para los que buscan un plan "alternativo", la noche del Rototom no defrauda: clases de baile colectivas en el área del Dance Hall o bailes mecidos por la potencia de los bajos en la Dub Academy.

La noche continuará hasta bien entrada la madrugada con las actuaciones de Naâm y Koers en el Lion Stage, la programación del recinto del Caribbean Uptempo -con Winston Francis, Torpedo 17 o PAntx Records, y, para los que todavía tengan fuerza, el Jumping les reserva música más allá de las 5.00 de la mañana con Xino Dj y Resident Crew.

El Rototom cerrará mañana su edición 26 con un concierto de la banda española de reggae Green Valley, que contarán con la presencia de 10 cantantes españoles en escena en un show especial para despedir el festival y como celebración de 10 años asentados en la localidad de Benicàssim, donde se asentó tras 16 ediciones anteriores en Italia.