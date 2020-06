El Zinemaldia crea un programa para filmes de producción mayoritaria europea

El Festival de Cine de San Sebastián ha abierto un nuevo programa para películas de producción mayoritariamente europea que llevará el nombre de WIP Europa y cuya primera convocatoria se ha abierto este lunes.

Hasta el 1 de julio estará abierto el plazo de inscripción de este nuevo "work in progress", que surge como evolución de Glocal in Progress, puesto en marcha en 2017 para películas filmadas en lenguas no hegemónicas.

WIP Europa se celebrará los días 21, 22 y 23 de septiembre, en el marco de la 68 edición del certamen donostiarra, en las mismas fechas que el IX Foro de Coproducción Europa-América Latina y WIP Latam, el nuevo "work in progress" que sustituye a Cine en Construcción, dirigido a producciones o coproducciones de mayoría latinoamericana y que también ha abierto este lunes su inscripción con los mismos plazos.

Ahora se extiende a todos los proyectos en los que predomine la producción europea y dará cabida a un máximo de seis películas, el doble de las que acogía Glocal in Progress, ha informado el Zinemaldia en un comunicado.

Para la selección, según el reglamento de este nuevo apartado, se valorará, no obstante, que estén rodadas en lenguas no hegemónicas o que sean las primeras o segundas obras de sus cineastas.

Las películas elegidas se presentarán ante distribuidores, agentes de ventas y productores participantes en el Festival "con el propósito de favorecer su difusión internacional".

"Con la reorientación de WIP Europa, el Festival de San Sebastián refuerza su apuesta por la creación y por la industria, conformando junto con WIP Latam y el Foro de Coproducción Europa-América Latina una plataforma de referencia para el encuentro de ambas cinematografías", destaca el Zinemaldia en su nota.

El productor mayoritario de la película que gane el Premio de la Industria WIP Europa recibirá un premio de 10.000 euros. Esta iniciativa se ha puesto en marcha con el apoyo de diversas entidades privadas, del Gobierno Vasco y de Europa Creativa MEDIA.

Por su parte, el Premio de la Industria WIP Latam lo otorgan una serie de empresas del sector, que ofrecerán desde ayudas de postproducción hasta un DCP subtitulado en inglés y su distribución en España.